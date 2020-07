A Guillermina la decapitaron; arrojaron su cuerpo en la colonia Guadalupe Hidalgo

La cabeza de la mujer hallada en la colonia Guadalupe Hidalgo de la capital poblana y su cuerpo en un camino de terracería de Ocoyucan, pertenece a Guillermina Rubín Ramírez, de 31 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el 8 de julio en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán.

La madre de la joven confirmó esta información en el noticiero Buenos Días, en donde se comunicó para pedir apoyo para los gastos funerarios, ya que el cuerpo de la joven sigue en la Semefo.

“Todavía no me lo pueden entregar, a mi hija se perdió el 8 de julio y la encontraron al otro día, pero como no estuvo el cuerpo completo, ya que la cabeza la encontraron por un lado, el cuerpo por otro lado y los pies aún no aparecen, por eso aún no me la han entregado porque están haciendo muchas investigaciones, para saber quien fueron, ya que no fue cualquier persona ”, dijo la madre de Guillermina.

Cabe señalar que el pasado 9 de julio, dentro de una bolsa de mandado fue hallada una cabeza humana, al parecer de una mujer, en las intersecciones de las calles Primera de Benito Juárez y Pino Suárez, en la colonia Guadalupe Hidalgo; después fue localizado un cuerpo desmembrado en un camino de terracería de la colonia Tlacaele, Santa Clara Ocoyucan; por lo que sería el feminicidio 71 de lo que va del año.

Desde la semana pasada familiares y amigos iniciaron una campaña de búsqueda a través de redes social, asimismo realizaron su denuncia correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

De acuerdo a la ficha de búsqueda de la FGE, Guillermina Rubín Ramírez, de 31 años de edad, fue vista por última vez el pasado 8 de julio, en San Francisco Totimehuacán, alrededor de las 14:00 horas.

Por lo que solicitaron en redes sociales apoyo a la ciudadanía para dar con su paradero, sin embargo, la noche de este 17 de julio informaron que había sido localizada sin vida, en el Semefo.