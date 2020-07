Acusan a policías municipales de extorsionar a colonos en Los Fuertes

Tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla extorsionan a turistas y colonos en la zona de Los Fuertes. De acuerdo con la denuncia en poder de CAMBIO, los policías se hacen pasar por agentes viales, cuando son elementos de vectores de proximidad, a la par, siguen hasta sus domicilios a sus víctimas para exigirles la ‘mordida’.

En entrevista para CAMBIO, Roberto N, vecino de la colonia Arboledas de Guadalupe, denunció que fue detenido por elementos de la SSC, identificados como Marcos Hernández Rodríguez, Miguel Ángel Muñoz Jiménez y Elizabeth Martínez Solís, supuestamente por una infracción vial, la cual no procedía, por lo que fueron hostiles e intentaron extorsionar al ciudadano para que les diera una ‘mordida`.

“Yo fui detenido por una infracción vial por policías municipales, llegaron dos patrullas con tres elementos pidiendo mi documentación y me argumentaron que me había metido en sentido contrario. Yo les dije que eso era falso y además si tenían que hacerme una infracción, pues que la hicieran, pero yo detecté que eran de vector de proximidad y no de vialidad, por lo que se pusieron altaneros”, narró la víctima.

Ante las irregularidades de los policías municipales, el automovilista llamó al número de emergencias al 911, en el operador 10185, el asesor le dijo que si no le hacían una infracción podría retirarse del lugar, sin colgar el teléfono por su seguridad. Quedando bajo el reporte con número 41689559.

“En el 911, me dijeron que si no me hacían mi in fracción me podría retirar, cosa que hice, los uniformados me grabaron y me siguieron hasta mi domicilio, y yo ya molesto presenté denuncia ante Derechos Humanos y después a Asuntos Internos de la Policía municipal, pero esto no avanza y me dicen que ellos no tienen responsabilidad”, dijo.

Víctima los denuncia ante la SSC y CDH de Puebla

Los hechos se registraron el pasado 1 de mayo, pero tras la negatividad de Asuntos Internos de la SSC, exige que investiguen a los tres elementos Marcos Hernández Rodríguez, Miguel Ángel Muñoz Jiménez y Elizabeth Martínez Solís, quienes andan a bordo de las unidades VP 206 placas SM74611 y VP 209 placas UBH8853, ya que realizan estos actos en la zona de Los Fuertes en contra de turistas y vecinos de las colonias aledañas.

Por lo que el afectado presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, quedando registrada con el número de folio 1710/2020 y otra denuncia en Asuntos Internos de la policía municipal con folio F/112-MIW/2020.

Los tres policías extorsionan a los ciudadanos

Los vecinos de la zona argumentan que estos tres elementos de la Policía Municipal ya tienen un negocio redondo extorsionando a automovilistas, usurpando funciones de agentes de vialidad, quienes exigen documentos como licencia y tarjeta de circulación argumentando infracciones viales, las cuales nunca levantan y sólo piden dinero para dejar ir a los automovilistas.

Por decir de los vecinos, los uniformados graban a sus víctimas con sus teléfonos celulares, además que se niegan a identificarse, no portan gafete y no usan cubrebocas; quienes amedrentan a sus víctimas siguiéndoles hasta sus domicilios particulares si se niegan a negociar las faltas viales.