"Sonríe yo invito", así será recordado José Callejas, médico héroe que murió por Covid-19

El doctor Juan José Callejas Esponda, mejor conocido como el "Héroe sin capa", durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, donó más de 5 mil caretas para el personal del sector salud en todo el estado, sin embargo, contrajo esta enfermedad pasando varios días sin atención médica hasta que apenas el pasado jueves pudo ingresar al hospital, pese a ello, este día se dio la lamentable noticia de su muerte.

Con apenas 40 años de edad, padre de familia y una persona que siempre se preocupó por los demás así era conocido el Médico Callejas Esponda, quien estuvo ejerciendo su carrera en el Hospital de Chiautla de Tapia hasta que el virus COVID-19 llegó al país mexicano.

El doctor Esponda al ver que sus compañeros y colegas del sector salud eran los más expuestos al contraer esta enfermedad por no tener el suficiente equipo médico, junto con otros amigos decidió emprender la campaña 10 para las diez, en donde entregó más de 5 mil caretas en todo el estado como unidades rurales, clínicas, hospitales generales, apoyó a personas de escasos recursos, en las calles de la capital si veía una ambulancia se detenía para entregarles una de estas herramientas de protección.

“Entre mis colegas, doctores, doctoras, entre otros, quisimos entregar las caretas pero en mano, porque los directivos no están ayudando a mis compañeros en nada, se vive una indiferencia en el sindicato, no los apoyan. El hospital anexo de la Margarita esta muy pequeño, no es suficiente, en Puebla se desbordó este problema, lamentablemente”, comentó el médico el pasado viernes 24 de julio en entrevista para CAMBIO.

Pese a su labor altruista contrajo la enfermedad del COVID-19 junto con su mamá, ambos pidieron atención al IMSS La Margarita para que pudieran ser internados pero, no les quisieron dar acceso por sobrecupo de enfermos de Coronavirus, por lo que ambos permanecieron en su casa tratando de recuperarse con lo que se podía, pues tampoco pudieron conseguir tanques de oxígeno y medicamento.

El pasado martes, la mamá del doctor Esponda recibió un tanque de oxígeno por parte de la Secretaría de Salud del estado, en donde el médico agradeció entre lágrimas, pese a ello, él todavía se encontraba con malestar por lo que la madrugada de este miércoles acudió a la Clínica 7 de San Bartolo para que lo atendieran pero le volvieron a negar el acceso.

Todavía logró realizar su última labor altruista, pues apoyado de sus hermanos y en su representación, donó despensas a las personas más necesitadas de su colonia, pues ni el Coronavirus logró frenar su buen corazón.

Por último, fue hasta el pasado jueves que por fin logró ser internado en el IMSS La Margarita , en donde comunicó a CAMBIO en entrevista, que se encontraba contento por tener la atención médica siendo la última vez que se supo de él.

El día de ayer el IMSS emitió una tarjeta informativa sobre su caso, en donde confirmó que se le brindó atención médica además de que informó que luego de los estudios realizados, sería trasladado al hospital de Especialidades para continuar con su tratamiento, sin embargo, la dependencia indicó que su pronóstico era reservado.

Fue este día que se dio la lamentable noticia de que el médico héroe Juan José Callejas Esponda, falleció por esta enfermedad, dejando con profundo dolor a sus hijos, su mamá, amigos, colegas y miles de personas del sector salud que pudieron recibir su apoyo, pues lo recordaron como una persona alegre, humilde y sobre todo con su frase característica que siempre decía "Sonríe yo invito", descanse en Paz Juan José Callejas Esponda, el héroe sin capa del sector salud en Puebla.