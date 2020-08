Acusan a secretario de Seguridad Pública de acosador y hostigador; Karina Pérez lo solapa

Hugo Morales González, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Andrés Cholula, es un acosador y hostigador laboral en contra de las mujeres, así lo denunció una funcionaria que colaboró con él.

Ante esto, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, ha callado, pues sólo ha solapado al funcionario de seguridad, pese a que conoce las denuncias que han realizado las mujeres en contra Morales González.

La víctima -quien prefirió la gracia del anonimato por miedo a represalias- narró para CAMBIO la forma de operar de Morales González, que consistía en tocar el hombro a las mujeres para que fueran a su oficina y ‘platicar’ de los cambios en el área administrativa.

“Te tocaba el hombro y te decía: ‘si quieres modificar el tema, sube a la oficina’, creo que él lo hacía con el afán de que uno suba hablar con él, para que él aprovechara la situación para proponer algo más, ya que ha sido siempre una persona prepotente”.

Comentó que en noviembre, Morales González llegó a la Secretaría de Seguridad Pública e inició su calvario dentro de la corporación, pues recibió malos tratos y hostigamiento laboral.

“Desde la llegada del teniente coronel a la Secretaría he sufrido insinuaciones inapropiadas por parte de él, pero por no haber aceptado o no haber hecho caso a esas insinuaciones, empezó con el hostigamiento laboral, cambiándome de área. Al principio sin ningún documento, ya después lo cambios fueron con documentos”, narró la víctima.

Inicia hostigamiento laboral

La funcionaria laboró por más de siete años en la dirección Jurídica de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, pues renunció a su cargo debido a las insistentes insinuaciones del coronel, “me dije para qué me quedo si me van a traer de para aquí, para allá”.

Denunció que al rechazar sus insinuaciones, como medida de represión, le canceló sus vacaciones, las cuales ya estaban autorizadas. La cambió de puesto en tres ocasiones, entre área administrativa y operaciones, así está evidenciado en documentos en poder de CAMBIO.

“Primero me autorizaron mis vacaciones. Dos días después me las cancela con un documento en cual me dijo que era por exigencias del servicio que no me podía autorizar mis vacaciones. Después estaba en que me mandaba a circular o me dejaba en el área administrativa, yo llevo siete años en la corporación y siempre he sido administrativa, mis funciones siempre han sido administrativas, a su llegada siempre estuvo con amenazas y que iba a sacar al personal administrativo a circular, cuando nuestra labor ha sido de oficina”.

Cinco personas no van a solucionar la seguridad de San Andrés Cholula

El secretario Hugo Morales González, con el argumento de implementar la seguridad en San Andrés Cholula, determinó cambiar a cuatro mujeres y un hombre del área administrativa al área operativa, lo que la víctima calificó como violencia de género, ya que los cambios los realizó sólo por ser mujer y no por su capacidad.

“El cambio de área fue para cuatro mujeres y un hombre, sé que hay áreas que sólo van enfocadas para hombres, pero yo siento que es violencia de género, (…)”.

Karina Pérez sabe de las denuncias

La funcionaria que tuvo que renunciar por el hostigamiento del secretario, le pidió a la alcaldesa Karina Pérez Popoca que tomé cartas en el asunto, pues mencionó que sabe de las quejas en contra del coronel.

“Creo que no soy la única que ha sufrido hostigamiento, y creo que la presidenta tiene conocimiento, pero no sé por qué no hace nada; por lo que pido que nos escuche”.