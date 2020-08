Sólo a cinco de ocho detenidos se les investiga por feminicidio de Michelle

De los ocho detenidos por el presunto feminicidio de Michelle Vera, sólo cinco continúan siendo procesados, al ser presentados ante un juez de control, por el homicidio de la joven de 19 años. De hecho, Juan Carlos, alias ‘El Griego’ o ‘El Chacal’, principal sospechoso, quedó absuelto por dicho delito.

Después de 31 días del feminicidio de Michelle Vera, de 19 años de edad, por fin fueron presentados ante un juez de control, cinco de los ocho que detuvieron por el asesinato de la joven que fue degollada, encobijada y abandonada en San Nicolás de los Ranchos, mientras que Juan Carlos, alias ‘El Griego’ o ‘El Chacal’, presuntamente el principal sospechoso, quedó absuelto por dicho delito.

Los involucrados por el feminicidio de Michelle Vera son Brandon M, Alejandra M, Fernando, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos contra la salud y ataques peligrosos el pasado 22 de julio, junto con otras dos personas; mientras que Samantha N e Iván Agustín V, de nacionalidad argentina, fueron detenidos junto a Juan Carlos, alias ‘El Griego’ o ‘El Chacal, el pasado 23 de julio, por los delitos de tentativa de robo y narcomenudeo.

En audiencia de imputación de delitos, celebrada la tarde del viernes 14 de agosto en Casa de Justicia de San Andrés Cholula, después de que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llevaran a cabo una orden de aprehensión en contra de María Fernanda N, Iván Agustín N, y Samanta N, por posible participación en el feminicidio de Angie Michelle.

Dicha audiencia fue deferida para el 19 de agosto debido a un cambio de defensa legal, y bajo el argumento de que la nueva defensa tenga la oportunidad de estudiar la carpeta de investigación, por lo que para ese día, los cinco implicados serán presentados a audiencia de imputación.

Cabe señalar que Juan Carlos N, de acuerdo a las primeras versiones periodísticas, era el principal sospechoso del asesinato de Michelle Vera, de 19 años, pero gracias a la defensa, encabezada por el abogado José Luis Ramírez Téllez, salió absuelto de dicho delito y sólo enfrentará el cargo de posesión de marihuana.

De acuerdo a la información de la defensa de Juan Carlos N, en breve se prevé una suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva que le había sido dictada el pasado 31 de agosto, ya que en audiencia de vinculación el juez de Control, de acuerdo a la carpeta de investigación 1386/2020/PUEBLA, en el caso de Juan Carlos C, alias ‘El Griego’ o ‘El Chacal’, lo vinculó a proceso por delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcótico con fines de suministro denominado marihuana.

Detiene a ocho vinculados en el feminicidio de Michelle Vera

El pasado 22 de julio fueron presentados ante un juez de control a Alejandra M, Guadalupe C, Brandon M, Fernando M, y Lorenzo C, los primeros cinco de los siete detenidos por el feminicidio de Angie Michelle Vera Estrada, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos contra la salud y ataques peligrosos. De estos primeros detenidos, sólo siguen en proceso por el feminicidio de la joven, Brandon M, Fernando M, María Alejandra M; mientras que Guadalupe C y Lorenzo C quedaron absueltos por dicho delito.

‘El Griego’ o ‘El Chacal’ fue detenido la noche del jueves 23 de julio, junto con Iván Agustin V, de nacionalidad argentina, y Samanta N, por los delitos de tentativa de robo y narcomenudeo, durante una revisión de rutina en el municipio de San Andrés Cholula.

Además, era el principal sospechoso por el feminicidio 75, del cual fue víctima Michelle Vera, quien desapareció el 12 de julio y al otro día fue encontrada degollada y encobijada en San Nicolás de Los Ranchos; hechos que presenció su amiga Jazmín N, a quien también reportaron como desaparecida, pero fue localizada en el Mercado Hidalgo el pasado 18 de julio, zona en donde operan la banda de ‘Los Sinaloas’.

Ya que la joven, junto con su amiga Jazmín H. M, el pasado 15 de junio se salió de su casa, de la población de San Pablo Tecamac, para irse a vivir con ‘El Chacal’, quien se quedó al frente del grupo criminal ‘Los Sinaloas’, luego de que la tarde del viernes 15 de Mayo fuera detenido Alejandro F, alias ‘El Alex’, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Lomas de Angelópolis.

