Descarta Fiscalía suicidio de Valmiki López; fue homicidio

Muerte de Valmiki López, hijo del ex dirigente de la CFE, Valmiki López Mena en Amozoc, está vinculado a un homicidio, indicó Gilberto Higuera Bernal.

El Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal dio a conocer que la muerte de Valkimi López hijo del ex dirigente de la Comisión Federal de Electricidad, Valmiki López Mena en Amozoc, está vinculado a un homicidio descartando que haya sido suicidio y secuestro.

En entrevista el titular de la FGE detalló que este tema fue un homicidio, dejando de lado que se haya tratado de un suicidio como se manejaba en medios, situación por la que se mantiene dicho órgano investigando para detectar a los responsables y atribuir responsabilidades contra ellos.

En este sentido evitó dar más detalles para no entorpecer las investigaciones por lo que únicamente precisó que fue un homicidio, además de que no tiene registrados acusaciones y declaraciones de sus familiares quienes supuestamente habrían pagado hasta un rescate.

"Fue un homicidio, no puedo compartirle datos específicos pero estamos avanzando de manera importante la investigación (...) no se de donde salen esos datos (supuesto rescate) pero en nuestra investigación no hay, eso lo estamos investigando junto con la participación directa de quienes le privaron la vida", dijo.

Cabe destacar que el pasado miércoles fue encontrado sin vida con señales de violencia dicho joven, aunque en un principio se manejaba se trataba de un suicidio posteriormente se habló de un homicidio, fue hasta este viernes que se dio a conocer que fue un asesinato.