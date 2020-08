A Valmiki no lo secuestraron, se trató de un homicidio: FGE

El fiscal general del Estado, Gilberto Higuera Bernal, aclaró que el caso de Valmiki López, hijo del ex dirigente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Valmiki López Mena, no fue secuestro, sino homicidio; el cuerpo fue hallado en Amozoc el pasado martes, brutalmente golpeado y degollado.

El pasado viernes, en entrevista, Higuera Bernal señaló que ya se está avanzando con las investigaciones para dar con los responsables que le arrebataron la vida al hijo del ex dirigente de la CFE, Valkimi López Mena, en Amozoc, aunque el fiscal no proporcionó más detalles del caso.

“Fue un homicidio, no puedo compartirle datos específicos, pero estamos avanzando de manera importante en la investigación, (…) no se de dónde salen esos datos (supuesto rescate), pero en nuestra investigación no hay, eso lo estamos investigando junto con la participación directa de quienes le privaron la vida”, señaló.

Han recibido entre 20 y 30 denuncias de violencia intrafamiliar

Gilberto Higuera mencionó que, en las últimas semanas, se han recibido, al día, en la FGE, entre 20 y 30 denuncias de violencia intrafamiliar, sin embargo, mencionó que los elementos de dicha dependencia están trabajando de manera rápida, con el fin de evitar complicaciones mayores. A su vez, informó que tan sólo en la última semana se solicitaron cerca de 10 órdenes de aprehensión, en donde se han identificado y detenido a los denunciados.

“Casos denunciados de violencia familiar tenemos entre 20 y 30 diarios, y los casos, como se ha compartido, son casos que avanzan con mucha rapidez, solicitamos órdenes de aprehensión por 10 casos en donde identificamos al victimario, son casos que avanzan con mucha fluidez, no han aumentado como tal” confirmó.

Identifican grupos delictivos en la capital

Por último, Higuera Bernal destacó que los cuerpos encontrados en el estado estos últimos días, y principalmente en la capital, son producto de confrontaciones entre grupos delictivos dedicados a la venta de droga, mismos que ya se tienen identificados.

De igual forma, el fiscal no otorgó más información respecto a qué grupos dedicados al narcomenudeo se pudiesen tratar, pues mencionó que no puede dar más información para no interrumpir investigaciones o, en su defecto, alertar a estos criminales.