Directora de la Policía Auxiliar desvía 18 mil para pagar pruebas COVID

En medio del contagiadero de COVID-19 en la Policía Auxiliar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la directora Nancy Benítez Rebollo desvió recursos de la corporación para pagar 18 mil pesos por cuatro pruebas para detectar el virus Sars-Cov-2 entre su círculo más cercano, de acuerdo a documentos en poder de CAMBIO.

La negligencia de Benítez Rebollo, directora general de la Policía Auxiliar, ha provocado que en la corporación se desaten los contagios por COVID-19, al registrar al menos 100 infectados de dicho virus. Elementos denunciaron que no hay protocolos de sanidad y trabajan en espacios reducidos.

De acuerdo a denuncias enviadas a esta casa editorial, los elementos están preocupados ante esta situación, pues algunos uniformados han presentado algún síntoma de COVID-19 y la directora les niega aplicar la prueba del coronavirus, bajo el pretexto de que “no hay dinero”.

Sin embargo, Benítez Rebollo y su círculo más cercano se han realizado la prueba para detectar el COVID-19 en el laboratorio particular Omega Imagen y Laboratorio, ubicado en la Avenida 24 sur No. 709, en la colonia Azcarate, esto de acuerdo con un documento en poder de CAMBIO.

La directora paga 18 mil pesos para pruebas

De acuerdo con la factura 5021, el día 25 a junio del presente año, la directora Nancy Benítez Rebollo; Edgar Orlando Ruiz, secretario particular; Jorge Luis Ochoa Toledo, subdirector contable y financiero y Miguel Ángel Espinosa Luna, realizaron las pruebas COVID, cuyo costo fue de 18 mil pesos.

Cada prueba tuvo un costo de tres mil 879. 31 pesos, por lo que el monto total de la factura fue de 18 mil pesos con IVA incluido, monto que pagó la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, ubicada en San Pablo Xocimimehuacan, de acuerdo al receptor del comprobante fiscal.

“Nancy Benítez Rebollo y su círculo más cercano sí se han realizado la prueba COVID-19, hasta en laboratorio particular, y a los policías no, pues argumentan que no hay dinero en la corporación para realizarles tal prueba, sin embargo, hay evidencia que demuestran todo lo contrario”, denunciaron los uniformados.

De acuerdo a los datos proporcionados a esta casa editorial, 100 elementos se han ido a incapacidad, de los cuales, 80 dieron positivo a coronavirus y los otros 20 están como probables. De los 80 positivos, 20 uniformados presentaron síntomas, mientras que 60 fueron asintomáticos.

Tres elementos han muerto tras contagiarse de COVID

Dentro de la Policía Auxiliar de la SSP, han muerto tres elementos tras contagiarse de coronavirus. El caso más reciente fue el del uniformado Nicodemus G L, quien falleció a las 2:20 horas del 8 de agosto, quien estaba adscrito en Libramiento Elevado.

Ese mismo día, perdió la vida el elemento Pablo M V, a las 4:25 horas, quien estaba adscrito en Agua de Puebla; asimismo, falleció Moisés R M, el pasado 25 de julio, a las 14:00, quien estaba adscrito en la Autoría Superior del Estado.