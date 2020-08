¡Cuidado con Raciel! Rompe el confinamiento pese a tener Covid (FOTOS)

A Raciel López, secretario de Seguridad Pública (SSP) no le importó estar contagiado de Coronavirus y salió a las calles para presenciar evento por el Día del Bombero

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Raciel López Salazar, rompió el confinamiento, pese a que aún tiene Covid-19, pues el sábado pasado realizó un evento por el Día del Bombero, el cual fue publicó y estuvieron más de diez personas.

Por la mañana el gobernador, Miguel Barbosa Huerta reveló que López Salazar seguía contagiado de coronavirus, pese a no tener síntomas.

"El Secretario Raciel sigue positivo, tiene ya 100 días, no he podido hablar con él ya no tiene síntomas ni nada, pero sigue enfermo", dijo.

Pese a esto, el secretario de Seguridad Pública realizó un evento el pasado 22 de agosto por el Día del Bombero, en dónde develó una estatua de bombero en la estación del Boulevard Valsequillo.

En ese evento estuvo además de Raciel López, el secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, así como directores de la Estación de Bomberos, de acuerdo a la publicación emitida por la Secretaría de Seguridad Pública.