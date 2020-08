Vinculan a proceso a ocho por el homicidio de Michelle Vera

De los nueve detenidos por el presunto homicidio calificado de Michelle Vera, sólo ocho fueron vinculados a proceso, pese a esto, aún se desconoce quién es al autor material del asesinato de la joven de 19 años, pues sólo se mencionó que Guadalupe C golpeó a Vera antes de asesinarla, para darle un ‘escarmiento’.

En audiencia de vinculación a proceso, celebrada en la Casa de Justicia Penal de Puebla, fueron presentados ocho de los nueve detenidos inicialmente por el feminicidio de Michelle Vera, quien fue hallada degollada y encobijada el 13 de julio, en San Nicolas de Los Ranchos. Sin embargo, en dicha audiencia los vincularon por el delito de homicidio calificado y no por feminicidio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, informó el pasado 20 de julio, en una rueda de prensa virtual a cargo del fiscal Gilberto Higuera Bernal, que el caso era investigado como feminicidio, sin embargo, fue reclasificado como homicidio sin explicar el motivo o móvil de los hechos.

Los presentados a la audiencia fueron: Guadalupe C, quien presuntamente fue contratada para golpear a la joven de 19 años de edad; Iván Agustín V, de nacionalidad argentina, supuesto ex novio de la víctima; Fernando M; Alejandra M; Brandon M; Samantha A; Lorenzo C y María F.

Los imputados golpearon a la joven antes de degollarla y abandonarla, en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, para darle un “escarmiento”, ante esto, versiones periodísticas indican que la joven perdió una fuerte cantidad de dinero por la venta de drogas y, presuntamente, el ex novio de la hoy occisa, es quien la habría llevado al sitio donde fue agredida.

Durante dicha audiencia, el agente del Ministerio Público, después de leer la carpeta de investigación, determinó vincular a proceso a los ocho imputados, entre ellos, cuatro mujeres.

Asimismo, la autoridad judicial otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que los ocho imputados permanecerán presos en el penal de San Miguel hasta que les dicte sentencia condenatoria.

El Chacal quedó absuelto del asesinato de Michelle Vera

Juan Carlos N, alias ‘El Griego’ o ‘El Chacal’, presuntamente líder ‘Los Sinaloas’, fue señalado, en un principio, como el autor material del asesinato de Michelle Vera, sin embargo, quedó absuelto por dicho delito.

‘El Chacal’ actualmente se encuentra preso tras ser fue vinculado a proceso, sólo por el delito de posesión de marihuana, por lo que saldría libre en los próximos meses.

‘El Griego’ o ‘El Chacal’ fue detenido la noche del jueves 23 de julio, junto con Iván Agustin V, de nacionalidad argentina, y Samanta N, por los delitos de tentativa de robo y narcomenudeo, durante una revisión de rutina, en el municipio de San Andrés Cholula.

Los hechos de feminicidio de Michelle Vera

Como CAMBIO lo informó, Michelle Vera salió de su domicilio la mañana del domingo 12 de julio, cerca de las 07:00 horas, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, lo cual consta en la carpeta de investigación 616/2020/FED.

Durante el 12 de julio, se reunió con unos sujetos para dirigirse supuestamente hacia Acapulco, junto con su amiga Jazmín N, menor de edad, quien fue testigo del asesinato de Michelle Vera, en el cual participaron al menos siete personas, de acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera.