Desalmado mata perritos de la calle en los Héroes, acusan vecinos (VIDEO)

Vecinos del fraccionamiento Los héroes, acusaron a un hombre de agredir y matar a perros callejeros; ante esta situación pidieron apoyo al Departamento de Protección Animal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, al llegar el personal de esta dependencia, el hombre señalado negó las acusaciones en su contra.

“Ya llevas tres perros muertos (…). No te vuelvas a meter con los perros”, expresó una de las mujeres presentes. Ante esto, el hombre negó dicha versión.

El señalado afirmó que no “se meterá” con los perros, siempre y cuando estos no ataquen a sus mascotas o a su familia

“Yo no maté a ninguno, mientras no se metan con mi perro yo no haré nada, pero voy a matar a todos los perros si le hacen algo a mi familia”, contestó.

Mediante redes sociales se compartió un video en el que el hombre trata de defenderse de las acusaciones de sus vecinos.

Fuente: Contrastes