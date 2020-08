Llega a la FGE la primera denuncia contra karateka por acoso y hostigamiento sexual

De los más de cinco casos de acoso y violación sexual exhibidos a través de redes sociales de manera anónima, la señora Diana Gutiérrez se armó de valor y denunció por acoso sexual y hostigamiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al profesor de Karate, Raúl Sandoval Terán, por tocar a su hija de manera lasciva, sin su consentimiento, cuando tenía 14 años de edad, “la carrera de mi hija se vio truncada por este sujeto de mente enferma”.

En entrevista con CAMBIO, la señora Gutiérrez Sánchez narró el ‘calvario’ que provocó el sensei Sandoval Terán a su hijita, cuando apenas tenía 14 años de edad, pues además de robarle su inocencia, también le arrebató sus sueños de ser reconocida nacionalmente y llegar a ser atleta Olímpica, pues ahora, la pequeña ya no quiere saber del karate tras el infierno que pasó con este sujeto.

“Todo empezó cuando mi hija tenía 11 años, recibió clases con él cuatro años y medio, como este señor estaba avalado por la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña y por el Inpode, no había ningún problema; posteriormente, cuando mis hijos comenzaron a destacar en Karate, los invitó a su dōjō (escuela), que se encuentra en Cholula, sobre la calle 12 Poniente, ya todo esto pasó alrededor del 2017, donde la niña calificó en un Nacional y con el objetivo de prepararla mejor, comenzaron a alargarse sus clases”, mencionó la señora Gutiérrez.

“No sé en qué momento pasó porque yo estaba siempre al pendiente”

Ante ello, la señora Gutiérrez, que prefirió mantener bajo el anonimato el nombre de su pequeña, por ser menor de edad, mencionó que en todo momento existió la presencia de padres de familia en las clases con el profesor Raúl Sandoval, por más de dos horas, por lo que nunca se percató que dicho maestro comenzara a mirar a su hija de otra manera que no fuera como una alumna.

A su vez, mencionó que hasta en los viajes de concursos a otros estados y municipios asistía, a pesar de que en el camión donde iban todos los participantes no se permitía la presencia de padres de familia, bajo el pretexto de que tenían que estar concentrados, sin embargo, el infierno para la menor transcurrió en Morelos, cuando se dirigía a una Olimpiada Juvenil, siendo el objetivo el pase para calificar por un puesto en los Nacionales de Karate.

“Comenzó cuando mi hija se dirigía a una Olimpiada Juvenil en el Club Dorados de Morelos, los entrenadores piden que no vaya ningún papá en el transporte, llegaron al hotel un día antes del concurso y este señor le dijo que fuera a su recámara porque la notaba, según él, muy nerviosa, se supone que los maestros tienen prohibido llamar a sus alumnos, y más a niñas, a solas con ellos”, reprochó la mamá de la afectada.

“Me manoseó a mi hija una noche antes de su concurso”

Ante ello, la señora Gutiérrez relató, al borde de lágrimas, que esa noche, su hija llegó al cuarto de su profesor, quien comenzó a darle un supuesto masaje, sin embargo, relató que cuando empezó a tocarle sus partes íntimas se espantó y salió corriendo, al siguiente día, la pequeña de 14 años no consiguió un lugar por la situación que sufrió, robándole sus sueños, pues pudo más el miedo y el trauma que le dejó Raúl Sandoval.

“Mi hija no calificó en ese selectivo, pero dime, ¿qué atleta y en especial una niña va a poder ganar no estando bien, después de que la manosearon así? Mi hija estaba espantada, me dijo que se sintió sucia, yo en ese momento no sabía lo que le había pasado, incluso este maestro me regañó a mí, me culpó por no dejar avanzar a mi hija, ese día me puso una regañiza frente a mi niña porque no ganó, que no había hecho lo posible para que calificara, que ya se había desperdiciado dinero del estado porque no ganó, nos manipuló a las dos”, señaló.

“Tiempo después, mi hija me contó todo, porque ya no quería ir a las clases”

Pasando este trago amargo, la pequeña comenzó a dejar de querer asistir a los entrenamientos. Ante ello, la señora Diana, al preguntarle la razón, su hija no pudo aguantar quedarse más tiempo callada y le contó lo sucedido, al borde de lágrimas, “Mi hija hasta me dijo que no me quería contar porque se sintió sucia y le daba miedo porque me iba a enojar”.

Cuando Diana Gutiérrez sacó a sus hijos de la escuela de karate de Raúl Sandoval por lo que le hizo a su pequeña, el sensei, a través de sus contactos de este deporte, intentó que los niños no fueran aceptados en otra escuela, tratando de manchar su reputación e inventando que eran problemáticos, a pesar de ello, los recibieron en otro dōjō, y cuando les tocaba competir contra los alumnos del profesor, éste les pedía que les pegaran para lastimarlos.

“Mi niña ya no quiso seguir, no quería toparse con Raúl Sandoval”

En sus últimos concursos, la hija de Diana Gutiérrez fue llamada para concursar y obtener un lugar en los pre-selectivos de la Olimpiada, sin embargo, no quiso asistir porque iba a seguir topándose con Raúl Sandoval Terán, ante el cargo con el que actualmente cuenta en el Instituto Poblano del Deporte (Inpode).

“Imagínate tener una atleta que tenga un futuro, porque lo demostró con una medalla en el 2019, y que ahora ya no quiera ir por esto. Mi niña se deprimió, subió de peso ya no quiso seguir en el karate y le perdió el amor al deporte, (…) yo confiaba en él, se aprovechó, se dice sensei y hace este tipo de actos con las niñas, tiene una mente enferma, es un hombre manipulador porque hasta tiene a su propia familia, tiene esposa e hijos”, reprochó.

Actualmente, la madre de familia junto con su esposo, decidieron no quedarse callados y exigir justicia para su hija, pues asesorados de un abogado, hicieron formal la denuncia con las autoridades, provocando que, al tener una carpeta abierta de investigación, se le cesara temporalmente de su cargo como profesor de Karate.

“Ahora mi niña va apenas a cumplir el mes que viene 18 años, queremos justicia, que más niñas no pasen por lo que mi hija, tenemos conocimiento de que hay más jovencitas violentadas, este sujeto tiene que parar y hago responsable a Raúl Sandoval Terán de lo que a mí y a mi familia nos pueda pasar a partir de esta entrevista”, finalizó.