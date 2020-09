Por no venderle un predio, mata a su vecino en Xochimehuacan

"Todo esto viene desde hace varios años, desde que vivía mi abuelo, porque este señor (Pedro) quería que se le vendiera un terreno, como no accedió mi papá, empezaron con problemas de extensión de terreno en las construcciones, entonces incluso el hijo de este señor siempre nos decía ‘desgraciados, muertos de hambre´, se lo dijo a mi hijo menor de edad, por lo que yo le reclamé y solo me respondió ´cállate pinche vieja´"

La noche del sábado el vecino cumplió la amenaza de matar al vecino cuando éste cerraba su taller mecánico. Pues éste no le quiso vender un predio, de acuerdo con entrevistas realizadas por El Sol de Puebla.

Cabe resaltar que los dolientes habían denunciado esta situación a la Fiscalía de Puebla, sin embargo ésta no dio protección a las, hoy, víctimas.

Según Joseline N, en entrevista telefónica para El Sol de Puebla, declaró que su vecino Pedro N, de 70 años de edad y su hijo, desde hace algunos años había amenazado a su familia si éstos no accedían a venderles un terreno.

“Todo esto viene desde hace varios años, desde que vivía mi abuelo, porque este señor (Pedro) quería que se le vendiera un terreno, como no accedió mi papá, empezaron con problemas de extensión de terreno en las construcciones, entonces incluso el hijo de este señor siempre nos decía ‘desgraciados, muertos de hambre´, se lo dijo a mi hijo menor de edad, por lo que yo le reclamé y solo me respondió ´cállate pinche vieja´ e incluso a mi papá hace algunas semanas lo lesionaron con un machete, a mí me echaron la camioneta sin poderme arrollar y después nos amenazaron de muerte”, contó la doliente.

“Lo más terrible pasó el sábado en la noche, me mataron a mi hermano Fabián de 35 años, él estaba cerrando su taller mecánico en la avenida San Pablo Xochimehuacan, cuando este señor que vive a unos pasos, lo tomó por sorpresa y lo apuñaló. La ambulancia nunca llegó, nosotros tomamos un taxi, nadie se lo quería llevar pero le supliqué al taxista que se pusiera en mi lugar, que me echara la mano y fue como aceptó, entonces lo llevamos a un hospital, llegó vivo pero después le dio un infarto y murió”, comento llorando la Joselin, quien además comentó que el responsable huyó en un Tsuru blanco.

