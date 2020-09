Fiscalía ha cometido muchos errores en caso de Mara, acusa familia de la joven asesinada

Gabriela N, madre de Mara Castilla joven victima de feminicidio en Puebla en el mes de septiembre del 2017, señaló que han existido múltiples errores por parte de la Fiscalía General del Estado (FG) de Puebla. Además, por la contingencia sanitaria por Covid-19, se ha retrasado el proceso jurídico, en contra de Ricardo Alexis N., el presunto feminicida de la estudiante de la UPAEP.

De acuerdo con información de El Sol de Puebla, Gabriela N, madre de la joven veracruzana señaló que han existido múltiples errores y tropiezos por parte de la FGE, “A Mara siempre la recordamos, nos ponemos tristes, pero estamos aprendiendo a vivir sin ella. Ha sido un proceso largo y lacerante, cada vez que acudimos a una audiencia es revivir todo, ojalá las autoridades ya le pongan empeño a su trabajo”, narra la familia de la estudiante de la UPAEP que fue asesinada hace tres años y aún esperan justicia.

La madre de la joven pide que se sentencie al presunto responsable y que reciba la sentencia condenatoria máxima.

“Hay muchos huecos, lamentablemente todo se ha alargado. A tres años y no podemos decir que haya justicia para Marita, realmente no tenemos la certeza de que las autoridades vayan a sentenciar al presunto responsable, y mucho menos de que si recibe sentencia condenatoria le den la pena máxima, que es lo que nosotros pedimos porque él está muy joven y si le dan unos 15 años, sólo por poner un ejemplo, va a salir de unos 35 años más o menos y eso no se nos hace justo”, explicó la madre de la víctima.