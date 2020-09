Por primera vez en el Congreso de Puebla existe libertad y democracia: Biestro (VIDEO)

Por primera vez en la historia del Congreso del Estado de Puebla la democracia y la libertad de expresión han sido la bandera con la que se discuten los temas, los acuerdos han sido indispensables para el trabajo a favor de las y los ciudadanos y no se acalla a la oposición, así lo afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Gabriel Biestro Medinilla, durante su mensaje con motivo del informe del segundo año de actividades de la LX Legislatura que se realizó en Sesión Solemne.

Expuso que 2020 ha sido un año complicado y a pesar de la pandemia por COVID-19 el trabajo legislativo no paró ni un momento, asimismo aseguró que esta Legislatura se enfrentó a uno de los contextos de salud y económico más complicados en la historia del estado, lo que cambiará el modo de legislar para siempre.

“El trabajo legislativo no se detuvo, lo cual se logró sin arriesgar la salud de las y los trabajadores del Congreso”, expresó.

Asimismo, destacó la gran labor que realizó el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, para evitar una crisis en materia de salud, así como la organización para atender la contingencia, sobre todo, porque el trabajo ha sido sin endeudamiento para Puebla y sin pedir un solo peso prestado.

Durante el mensaje enfatizó que es la primera vez en la que existe verdadera libertad y las y los legisladores que votan en contra no son amenazados, no se acalla a la oposición y su voluntad, como representantes populares, no es comprada.

“Por fin tenemos en Puebla un Congreso que discute y acuerda los temas que son importantes a las ciudadanas y a los ciudadanos. Es la primera vez, en muchos años, donde existe verdadera libertad, donde no se amenazan a los legisladores que votan en contra y no se aplasta y no se acalla a la oposición y se no intenta comprar con sobres regordetes la voluntad de un representante popular”, mencionó.

También dijo que, ahora, en el Poder Legislativo se acabaron los bonos, prebendas, cañonazos, cochinitos legislativos y amenazas para las y los diputados.

En este segundo año de actividades reconoció el trabajo de las y los legisladores así como de las dos diputadas que presidieron la Mesa Directiva: Josefina García Hernández y Mónica Rodríguez Della Vecchia, pues sostuvo que en conjunto fue posible celebrar 67 sesiones de las cuales 46 fueron públicas ordinarias, 17 de comisión permanente, una solemne y tres extraordinarias. Agregó que en conjunto se presentaron más de 839 iniciativas de ley y decreto y más de 280 puntos de acuerdo.

Como parte del trabajo legislativo destacó la aprobación de la Ley de Educación, Ley de Víctimas del Estado de Puebla, Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extintos del Estado Libre y Soberano de Puebla, Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extintos del Estado, por mencionar algunas.

Entre otros temas, expuso que en materia político-electoral se desarmó la configuración con la que la Legislatura pasada pretendió conservar al delincuencial grupo en el poder, desarticularon todas las figuras que inconstitucionalmente fueron incorporadas como los convenios de asociación electoral o los diputados de primera minoría.

“Nunca más se usará el presupuesto del estado para conservar a un grupo en el Poder, nunca más se aceptará un fraude electoral”, sentenció.

Por otra parte, mencionó que el Congreso del Estado, sin ninguna solicitud de ampliación presupuestal, ha hecho un uso transparente, eficiente, racional y austero de los recursos; procediendo por primera vez en más de 30 años a la intervención integral y necesaria del inmueble que alberga esta soberanía, la cual es de destacarse la restauración del salón de plenos, del patio central, de las instalaciones y de la sede alterna, denominada Mesón de Cristo.

Afirmó que el año que viene habrá acalorados debates en la LX Legislatura y serán siempre con el fin de defender y construir los principios que las y los legisladores representan.

Admitió que aún quedan muchos temas, iniciativas, dictámenes, foros, eventos y comisiones, por lo que se dijo seguro de que este año actuarán con satisfacción a favor de las y los ciudadanos.

En Sesión Solemne virtual y en representación de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Valentín Medel Hernández hizo la entrega del documento oficial a la Mesa Directiva.

El acto protocolario que se llevó a cabo con mínimo aforo y con la presencia de la directora del Sistema Estatal DIF, Delfina Leonor Vargas Gallegos, en representación del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, así como el magistrado Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.