¡Perra balacera entre Carteles Unidos y el CJNG! Así se grabaron (VIDEO)

Una fuerte balacera se registró entre los grupos delictivos Carteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación en la comunidad Bonifacio Moreno “El Aguaje”.

De acuerdo a datos que circulan en redes sociales durante el enfrentamiento se implementó un fuerte operativo policiaco y militar, por tierra y aire, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El mismo dejó el aseguramiento de una ametralladora calibre 50 milímetros, 10 rifles de grueso calibre, más de 20 explosivos entre granadas, morteros y cartuchos explosivos y mil 260 cartuchos de diferentes calibres.

Tras el aseguramiento quedó el campo abierto para que Carteles Unidos tomara la plaza de El Aguaje, a donde ingresaron sicarios con camiones blindados, de los denominados “monstruos”.

Habitantes reportaron que las pocas familias que aún quedaban en esa localidad, fueran corridas por los sicarios, que se apoderaron de sus casas.

Poco después, sicarios del Cártel Jalisco regresaron a la ofensiva y rodean a sus rivales de Los Viagras, Cártel de Tepalcatepec, Caballeros Templarios y Blancos de Troya, asociados en Carteles Unidos, desatándose fuertes balaceras que fueron registradas en videos por sus habitantes.

Shootout between rival cartels in El Aguaje, Michoacán, captured on video pic.twitter.com/LW8evIPftx