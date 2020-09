Chofer asqueroso de Uber se masturba frente a pasajera (VIDEO)

El acoso contra las mujeres no para en México, ahora una usuaria de León vivió un triste e incómodo momento.

La joven Mari sufrió acoso sexual por parte de un chofer de Uber, en la ciudad de León, Guanajuato.

La joven a través de redes sociales explicó que el chofer comenzó a tocar sus partes íntimas durante el viaje, por lo que comenzó a transmitir en vivo en sus redes sociales al sentirse en peligro.

De acuerdo con el testimonio de la joven grabado en video, ella pidió el servicio de transporte ejecutivo al salir de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en el video realizado durante el viaje, se alcanza a ver que ella va en el auto y pide dejarla en un punto diferente a su destino por el miedo que sintió.

Al bajarse del auto, la joven comienza a llorar y explica que el chofer “se estaba tocando” y refiere que está temblando del miedo que tuvo. Durante toda la grabación, Mari no logra tranquilizarse y finaliza la transmisión.

“Mira, estoy temblando. Se estaba tocando, ay no, qué miedo [...] Solo dije, voy a hacer un en vivo por si me pasa algo [...] luego dicen: es que son ustedes, por cómo se visten y no sé qué, ¿cómo soy yo?"

Ya más tarde, la joven grabó otro video en donde explicó con más detalles lo sucedido y confesó que se sintió en riesgo, por lo que inició la transmisión “por si me pasaba algo” pero no logró enfocar la cámara, ni grabar las manos del conductor. También pidió no responsabilizar a las mujeres de la violencia que son víctimas.

En redes sociales, el chofer fue identificado como Fernando, quien en el servicio de aplicación está calificado como conductor Uber Pro Diamante y ha realizado más de tres mil viajes.

Por su parte, luego de ver el video de Marí, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) en León, condenó la situación y que realizaron el primer contacto con la víctima para ofrecer acompañamiento psicológico y legal que incluye alternativas de contención y herramientas jurídicas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2020 suman 677 carpetas de investigación iniciadas por el delito de acoso sexual en Guanajuato; y en total, los casos contra la libertad y la seguridad sexual son mil 146. Mientras que 490 llamadas al 911 se han registrado por acoso sexual en esa misma entidad.

En León, #Guanajuato, una joven transmitió en vivo y narró el momento en que un coductor de @Uber_MEX la hostigó durante el viaje. pic.twitter.com/KPclSXTWtA

— Alex Ramblas ? (@alexramblasr) September 18, 2020

Con información de SDP