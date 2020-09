Encuentran a Yazmín golpeada tras tomar un taxi: gracias a Dios estoy viva y puedo contarlo

Yazmín Cabrera Rubín, de 21 años de edad que fue reportada como desaparecida el pasado 17 de septiembre, familiares y amigos, así como ella informaron de su localización, quien fue golpeada tras tomar un taxi, afortunadamente ya está en casa.

A través de redes sociales la joven explicó sobre el motivo de su desaparición.

“No no me fui con el novio ni andaba de parranda, todos los que me conocen sabe que siempre llego a casa o me reporto, esta vez me tocó a mi gracias a Dios solo son golpes y demás cosas pero estoy viva y hoy puedo contarlo y quiero agradecerles a todos la ayuda que le dieron a mi familia sobre todo a mi mamá mi papá tíos y mi novio que no dejaron d buscarme, niñas cuídense mucho y no tomen cualquier taxi si ven algo extraño marquen a quien mas confianza tengan, o si es mejor y tienen algún amigo que es didi o algo así opten mejor por ocuparlos LAS NIÑAS CORREMOS MÁS PELIGRO!”, escribió la joven en su perfil personal de Facebook.

Cabe señalar, que familiares y amigos iniciaron una campaña de búsqueda para localizar a Yazmín Cabrera Rubín, de 21 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 17 de agosto, en la colonia Bosques de San Miguel, en Chachapa, Amozoc.

Además ya denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por que se inició una ficha de búsqueda con número CDI-798/2020/FED, Yazmín fue vista por última vez el 17 de septiembre, aproximadamente a las 15:30 horas, en la colonia Bosques de San Miguel, en Chachapa, del municipio de Amozoc.