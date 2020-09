Elia Tamayo busca reabrir caso Chalchihuapan

Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle, asesinado el 9 de julio del 2014 en durante el desalojo en Chalchihuapan, se presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE) para una ampliación de la denuncia en contra los ex titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas; el ex procurador de justicia Víctor Carranca Bourguet; el ex asesor jurídico de Rafael Moreno Valle, Juan Pablo Piña; y contra quien resulte responsable.

En rueda de prensa frente las instalaciones de la FGE, Elia Tamayo y un grupo de abogados por Germán Molina Carrillo, director del ICI, informaron que se presentarán a realizar una ampliación de la denuncia, por presuntas anomalías para esclarecer el asesinato de su hijo durante el desalojo en Chalchihuapan registrado en 2014.

“Hoy nos recibió el fiscal, a quien le presentamos un escrito para que investiguen a quien resulte responsable, tenemos confianza en las instituciones”, dijo la señora Elia Tamayo

Además, sus abogados agredieron la apertura de las instituciones para realizar las investigaciones correspondientes y hacer responsables a los funcionarios ex procurador de justicia Víctor Carrancá, el ex secretario de la SSP Facundo Rosas Rosas y el ex asesor jurídico de Rafael Moreno Valle, Juan Pablo Piña.