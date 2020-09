Denuncian a policías de Texmelucan por lesiones, amenazas y corrupción

Vecinos de la colonia La Huerta, en San Martín Texmelucan, denunciaron al comandante en turno, José Alfredo Gaitán, y a otros elementos de la Policía Municipal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, por lesiones, amenazas, actos de corrupción y abusos de autoridad.

En entrevista, Melquiades M, indicó que fue golpeado por varios elementos policiacos de dicho municipio por grabar una riña entre otros vecinos de la zona, por lo que lo subieron a golpes a la patrulla y durante el trayecto a la comandancia también fue golpeado; además, lo amenazaron de muerte si estos hechos los denunciaba ante los medios de comunicación, redes sociales o iniciar una denuncia, pues lo iban a ‘levantar’ a él y a su familia.

“Se suscitó un problema de vecinos, los cuales mandaron a traer un patrulla, quienes querían entrar a la fuerza a la vivienda de una vecina, pero como se portaron muy prepotentes, yo empecé a grabar con mi celular y uno de los oficiales se me acercó y me dijo vamos hablar, yo quería mediar la situación y a traición me subieron a la fuerza a la patrulla, me comenzaron a golpear ahí y todo el transcurso hasta la comandancia, en donde me golpearon y me amenazaron de muerte y me dijeron que si esto llegaba a los medios, redes sociales o una denuncia, me iban a ‘levantar’ a mí o a mi familia ”, narró el hombre golpeado por lo elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan.

A pesar de las amenazas, Melquiades y otros vecinos se presentaron a las instalaciones de la FGE, ubicada sobre el Boulevard 5 de Mayo y 31 Oriente, en la colonia Ladrillera de Benítez, para realizar la denuncia correspondiente, sin embargo, temen por sus vidas.

Además, comentó que los uniformados le quitaron su teléfono celular y le revisaron sus redes sociales para poder identificar a sus familiares: “tenemos miedo que esto pase a más, este señor se llama Alfredo Gaitán y él es quien ha cometido más atropellos a la ciudadanía, a mí en la comandancia me golpearon, me patearon entre diez oficiales, querían que un perro me mordiera. Cuando llego el juez, dejaron de golpearme y él fue el que pidió una ambulancia”.

Los vecinos de dicha colonia acusaron que los uniformados le quisieron sembrar droga a su vecino, “hay varios casos que se han suscitado en San Martín, en donde a gente inocente les han colocado o sembrado droga, por eso ya basta que a la gente no la escuche el Ayuntamiento y como no hace nada tenemos que actuar nosotros, aún tememos por nuestra vida, ya que nos amenazó de muerte el señor José Alfredo Gaitán”.

Ante esto, piden la intervención del gobierno estatal para destituir a los elementos involucrados, quienes además de golpear a su vecino, por el dicho de los denunciantes, la tarde de este domingo 20 de septiembre, realizaron detonaciones de arma de fuego al aire y después a los pies, para evitar que se llevaron a su vecino, lugar en donde había familias completas y niños.

Los vecinos, como evidencia, llevaron varios casquillos percutidos tras las detonaciones de los uniformados municipales.