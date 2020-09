Víctimas tunden al director de Catastro por acosador sexual

Víctimas del director del Instituto Registral Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), Jaime Calderón Vázquez, protestaron en las instalaciones debido a que al menos hay cinco denuncias contra el director por acoso sexual y hostigamiento laboral ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH).

La mañana de este martes, alrededor de 50 mujeres se manifestaron afuera de las instalaciones del instituto, ubicadas en la 11 Oriente, en la colonia Azcarate, en apoyo a todas las victimas de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte del director general del Instituto Registral y Catastral, Jaime Calderón Vázquez.

Al grito de “Fuera Jaime Calderón” y pancartas con consignas como “El violador eres tú, Jaime puerco misógino”, “Las mujeres no se tocan, acosador”, “Con short o pantalón, respétame panzón” y “Las mujeres no están solas”, entre otras, en dicha manifestación estuvieron presentes algunos esposos de las trabajadoras para mostrar que no están solas.

De acuerdo a Imagen Televisión, algunas de las víctimas dieron a conocer audios del funcionario en los cuales se evidencia el trato que les da a las mujeres, “Ya no quiero a nadie conmigo, ya la corrí a la pendeja, la cara de haba”, eso se escucha en uno de los audios.

En el otro dice: “Como son viejas, diles una pinche grosería, no seas pendeja, hija de la chingada, qué no entiendes, tu pinche cabeza, uy no te maltrató y como soy vieja estoy bien pendeja, por eso prefiero tratar con hombres, porque aguantan”.

Ante esto, las víctimas presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) por acoso sexual y hostigamiento laboral. Por lo que dio inicio la queja ratificada por las agraviadas en contra de Calderón Vázquez; además, gestionó la emisión de medidas cautelares dirigidas a la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas a favor de las víctimas.

Del mismo modo, se brindó acompañamiento a cinco mujeres para presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Cabe señalar que Jaime Calderón Vázquez llegó a la dirección del instituto en septiembre del 2019, y desde entonces ha sido señalado por comentarios lascivos dirigidos a sus compañeras de trabajo, así como por actos de acoso sexual y laboral.

En otro de los audios, Calderón Vázquez le dice a una de sus trabajadoras que como va vestida se ve guapa, “Eres muy guapa, te queda muy bien esa ropa, te vez guapísima, esa blusa es muy bonita, te entalla padre, el pantalón te hace ver muy bonita, muy guapa te ves, bien guapísima”, se escucha en otro audio.

Testimonios de las víctimas

Una de las víctimas narró a Imagen Televisión que ha sufrido acoso sexual y laboral por parte del director Jaime Calderón Vázquez, “Yo he sido víctima de esta persona, que es misógino, es machista, es un depravado sexual, el cual no temía en llamarme a su oficina con el cierre del pantalón abierto, he sido víctima también de recibir contantemente invitaciones para salir a beber, a comer o a bailar, siempre insistiendo en estar a solas, para poder conocernos mejor, a palabras de esta persona, al grado de hacerme proposiciones sexuales y así obtener beneficios económicos o laborales”.

Ante esto, la víctima dijo que es una experiencia horrible debido a que tiene miedo y terror que le pase algo, ya que Calderón Vázquez presuntamente dice tener nexos con líderes de trata de personas y prostitución.