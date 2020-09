Sicarios roban avión en Cuernavaca; se estampan en Guatemala

En el aeropuerto de Cuernavaca se robaron un jet Hawker 800, el cual no les duró ni tres horas pues los ladrones de la aeronave no puduieron aterrizar correctamente en una pista clandestina.

La aeronave se estrelló en Santa Marta Salinas, Chisec, en el departamento (estado) de Alta Verapaz, cerca de la frontera con México, informó el Ejército guatemalteco.

El coronel Juan Carlos de Paz, vocero del Ejército de Guatemala, detalló que el jet 800 color blanco con matrícula XB-PYZ despegó sin permisos el martes por la mañana en Cuernavaca, y a las 16:00 horas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Zulia, Venezuela, donde habrían recogido un cargamento de cocaína.

Y alrededor de las 17:50 horas, voló de nuevo rumbo al norte, pero se estrelló al intentar aterrizar en territorio guatemalteco.

Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General de Guatemala, quienes hallaron los dos cadáveres de los tripulantes, armamento y paquetes de cocaína. Por el momento se desconoce la cantidad exacta de la droga que transportaban, así como la nacionalidad de las víctimas, sin embargo, hay sospechas de que son mexicanos.

Fue hasta el miércoles que el gobierno de Morelos confirmó el robo del avión en el Aeropuerto Mariano Matamoros, asimismo, señaló que los tripulantes despegaron sin autorización ni plan de vuelo como lo estipula la Ley de Avión Civil.

Desde el 10 de agosto, la aeronave robada estaba bajo resguardo de la empresa International Corporate & Cargo Services, S.A. de C.V., y se buscaba al dueño para que presente la denuncia, informó El Universal.

Fue un despegue no autorizado: Fiscal

Por su parte el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona señaló que por el momento se trata de un vuelo no autorizado, y no de un robo, debido a que no existe denuncia por parte del dueño de la aeronave.

“Nada concretado porque no tenemos comparecido al propietario o al representante legal del propietario que nos confirme que lo tomaron sin su permiso”, dijo el Fiscal.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para el noticiero Por la mañana, Carmona informó que ya tienen identificado al dueño, “es una persona física”, por lo que esperan confirmar en las próximas horas si se trató de una sustracción ilegal o no.

