Así de brutal torturan a reo en penal de San Miguel, le exigen pague 50 mil pesos (VIDEO)

Un reo reciente ingreso presuntamente al penal de San Miguel es torturado para extorsionar a su familia para paguen 50 mil pesos, y si no lo hacen amagan con asesinarlo .

De acuerdo con un video publicado por el portal Puebla Roja, se pude percatar cómo el reo tienen con una bolsa de color negro en la cabeza y con un soplete lo queman en repetidas ocasiones, mientras pide a su familia que le depositen 50 mil pesos, porque si no lo hacen, lo van a matar.

“Platícale a tú mami, qué pedo, habla, -dice el reo extorsionador-, el otro reo contesta: por favor mándale lo que te pide por favor, son 50 varos, ya mándaselos al comandante Maya”, dice el reo mientras lo golpean y le dicen que no diga nombres.

En dicho video cuestionan a la madre del reo diciéndole si va mandar el dinero o no, “Hechame la mano, ya mándales el dinero, háblame a mi mamá, a mi tío, (...) si no me van a matar”, dice el reo mientras lo queman con un soplete.

Ante esto, pide ayuda a su mamá, a su tío, que vendan una camioneta y que busquen al comandante.

Cabe destacar que este video habría sido enviado la semana pasada a los familiares del reo y desde entonces no han sabido nada de él, por lo que temen por su integridad.