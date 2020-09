Más de 20 coches caen víctimas del bache de la muerte en el Periférico a la altura de Haras (VIDEO y FOTOS)

Un bache a la altura de Bosques de Chapultepec, sumado a las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital poblana provocaron daños en por los menos 20 automóviles que circulaban esta noche por la zona.

A través de redes sociales, los automovilistas denunciaron la imperfección en la carpeta asfáltica del Periférico Ecológico, pues el bache causó estragos en sus vehículos, ponchándoles la llanta, por lo que se tuvieron que detener en medio de la lluvia a cambiarla.

En este sentido fue reportada la fila de al menos 20 automóviles que se tuvieron que detener a cambiar la llanta, ya que algunos mostraban el hoyo que les provocó el impacto, al momento de caer al bache.

En las últimas semanas, cientos de poblanos han denunciado la ineficiencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano, reportando baches al por mayor en la capital, incluso cuadrillas ciudadanas han tenido que salir a tapar los hoyos de forma provisional.

Salí a buscarlo al periférico por el camino que había recorrido con la esperanza de encontrarlo y no tuve nada de éxito ?

Así que llegue a casa y al guardar el coche me di cuenta que no había encontrado el tapón pero que ya había perdido otro ? ahora el de atrás. pic.twitter.com/K9l8DYCxVB