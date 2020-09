Ex suegra y padre de su hijo la matan a golpes frente al menor

Efectos colaterales de la pandemia, la joven se quedó sin trabajo y buscaba aunque fuera algo de medio tiempo, sin embargo al tener un hijo no podría tomar cualquier trabajo. Situación que la orilló a pedirle algo a su ex suegra y al padre de su hijo, sin embargo al tocar esa puerta encontraría la muerte: no conforme con molerla a golpes la estrangularon y aventaron su cuerpo en Milpa Alta.Elmy, de tan solo 18 años, intentó buscar trabajo, lo que fuera, “aunque sea medio tiempo”, según explicaron sus amigas a las autoridades de investigación; sin embargo, se le complicó todo, pues alguien debía cuidar de su hijo.

Pidió ayuda al padre del menor, le dijo que lo visitaría para explicarle la situación y, más que eso, pedirle que la ayudara, pues su familia no se había hecho responsable de la paternidad y la habían dejado sola.

De acuerdo con las indagatorias, Elmy Joselyn salió el pasado 17 de septiembre de un domicilio en la colonia El Mirador Nativitas, alcaldía de Xochimilco, en compañía de su hijo, para llevarlo a casa de su expareja.

Al llegar al encuentro, consta en la carpeta de investigación, FEIDF/C/UI-C-3S/D/00013/09- 2020, Elmy discutió con su exsuegra, Eva Luz Tapia Rivera, madre de Nahim Damián, de apenas 17 años.

Eva Luz le dio una cachetada a la joven. Elmy le respondió de la misma forma y ambas se liaron a golpes. En ese momento bajó Nahim y de inmediato ayudó a su madre; le dio una patada por la espalda a su expareja, lo que la dejó en el suelo. Ya en el piso, ambos la tundieron a golpes hasta que quedó inconsciente.

Según la necropsia, mientras apenas respiraba Elmy, el joven de 17 años la asfixió hasta quitarle la vida. Luego, entre los dos decidieron encintarla y arrojarla en el predio donde fue encontrado el cadáver. Todo fue presenciado por el hijo de Elmy.

Como parte de los interrogatorios de las autoridades de investigación, tanto la madre como la expareja mostraban preocupación por la desaparición de Elmy, incluso se ofrecieron a colaborar en su búsqueda, pero el nerviosismo y una serie de contradicciones los delató.

Cuando se sintieron acorralados se ocultaron en casa de un familiar y ahí los detuvieron los agentes.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia señalan que madre e hijo, imputados por feminicidio, habrían abandonado a la víctima encintada dentro de una bolsa negra, en la colonia Pueblo San Salvador Cuautenco, en Milpa Alta.

Fuente: El Universal