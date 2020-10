FGE ya ubicó lugar donde asesinaron a Nayeli y su novio en Tecamachalco

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que ya se tiene ubicado el lugar donde fueron asesinados Nayeli y su novio, en Tecamachalco, y aunque aún no se han localizado los cuerpos ya se tiene detectados a los posibles responsables, situación que la Fiscalía General del Estado (FGE) está investigando.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo informó que elementos de la FGE han dado con el lugar en donde ejecutaron a Nayeli Cruz García, de 20 años, junto con su pareja, misma que desapareció desde el 24 de septiembre.

El mandatario acotó que el video que se difundió en redes sociales en donde se aprecia cómo le disparan a la joven es real, situación por la cual la FGE ya llevó a cabo revisiones con científicos y peritos en donde se tomaron diferentes muestras del lugar.

Comentó que lo que puede decir derivado de estas revisiones es que ya se tiene identificados a los responsables directos de este asesinato en el municipio de Tecamachalco el pasado fin de semana, aunque la situación está siendo analizada e investigada por la FGE.

“La ejecución junto con su pareja (de Nayeli), los cuerpos no han sido encontrados, pero lo que sí ya se ubico fue el lugar de la ejecución. Ya se identificaron restos, hubo pruebas científicas, causas y vías de investigación y es lo que puedo decir, pero tenemos ya la línea directa de responsables, no hemos encontrado los cuerpos”, dijo.

FGE localizó huellas, aunque descarta secuestro

La FGE halló huellas en el lugar de los hechos, aunque a través de entrevistas realizadas a los familiares de las víctimas determinaron que los dos occisos tenían una relación personal.

Así lo detalló en entrevista el titular de esta dependencia, Gilberto Higuera Bernal, quien además consideró que no se trató de un secuestro, pues no hay indicios que detallen esta situación. Agregó que ya tienen información sobre los posibles responsables, aunque para no entorpecer la investigación no dio esta información.

“Tuvimos una investigación que nos llevó a localizar algunas huellas, rastros, además entrevistamos a los familiares, al parecer eran dos personas que tenían relación aunque aún no localizamos los cuerpos; (...) no creo (que se trate de un secuestro) porque no hubo indicios de ello, tenemos información pero no puedo decir a quienes estamos investigando”, expresó.