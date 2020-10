Pequeña Yaz vuelve a ponerse grave por complicaciones abdominales tras operación en el IMSS

La pequeña Yaz se reporta como grave, pues desarrolló complicaciones abdominales tras una intervención quirúrgica el mes de septiembre en el Hospital de La Margarita en donde se encuentra internada desde el 21 de agosto.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista Frida Guerrera informó que el último reporte que pudo obtener sobre el estado de salud de Yaz la reportan como grave, ya que no estaba respondiendo a los tratamientos.

“Para quienes me han preguntado por #Yaz el último reporte que logramos conseguir. La nena. Se encuentra muy grave tras haber desarrollado complicaciones abdominales, no está respondiendo a manejo y su pronóstico no es bueno”, informó la periodista y activista Frida Guerrera.

Cabe señalar que el pasado 3 de septiembre

el gobernador, Luis Miguel Barbosa, destacó que la menor de edad, Yaz, víctima de violencia intrafamiliar, se encuentra progresando en cuanto a su salud después de sufrir un colapso pulmonar que la mantiene hospitalizada en el IMSS La Margarita.

Además, el viernes 19 del mismo mes, fue sometida a una operación de restitución de tránsito intestinal, sin embargo recayó.

La pequeña Yaz se encuentra internada en el IMSS desde el 21 de agosto, tras sufrir violencia intrafamiliar y sexual por parte de sus tutores, quienes la golpearon tanto, que le ocasionaron una hemorragia interna que colapsó el pulmón.