Detienen a madrastra de Yaz; ella sigue grave en La Margarita

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvieron a Mónica N, madrastra de la pequeña ‘Yaz’, por estar relacionada con la violencia cometida en contra de la menor de edad y su hermana, Mitzi Aidé, aunque aún sigue prófugo su tío. Sin embargo, la niña de siete años continúa debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital de La Margarita, pues su estado de salud es grave.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista Frida Guerrera informó que la mujer fue detenida el pasado sábado. “El día de ayer (sábado) fue detenida Mónica N. Madrastra de #Yaz. Aún no es presentada ante el juez. Mantenemos atención al caso”, informó la periodista y activista.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes a CAMBIO, la FGE cumplió la orden de aprehensión contra la madrastra el pasado sábado 3 de octubre al mediodía.

La niña ‘Yaz’ ya tiene un mes hospitalizada debido a los golpes que sufrió por parte de sus tutores, aunque no sólo la pequeña fue quien sufrió violencia doméstica, sino también su hermana, Mitzi Aidé, quien falleció el 29 de junio de 2020 en condiciones sospechosas.

A la fecha, ya son tres personas aprehendidas por el caso de ‘Yaz’, ya que los padres de la menor fueron detenidos el pasado 27 de agosto por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en el cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de violencia familiar y abandono de persona. Ahora fue la mujer con la vivía su padre.

Rafael y Viridiana N, padres de ‘Yaz’, fueron vinculados a proceso por dichos delitos y enviados al Cereso de San Miguel como medida cautelar; hasta el momento, el tío de Yaz, quien presuntamente abusó sexualmente de ella, aún sigue prófugo de la justicia.

Yaz se reporta grave tras operación

El jueves 1 de octubre la periodista y activista Frida Guerrera informó que la pequeña ‘Yaz’ se reporta como grave, pues recayó tras desarrollar complicaciones abdominales después de ser sometida el pasado viernes 19 se septiembre a una operación de restitución de tránsito intestinal en el Hospital de La Margarita.

Fue también a través de su cuenta de Twitter que la periodista informó que en el último reporte que pudo obtener sobre el estado de salud de ‘Yaz’ la reportan como grave, ya que no estaba respondiendo a los tratamientos.

“Para quienes me han preguntado por #Yaz el último reporte que logramos conseguir. La nena. Se encuentra muy grave tras haber desarrollado complicaciones abdominales, no está respondiendo a manejo y su pronóstico no es bueno”, informó Frida Guerrera.

La pequeña ‘Yaz’ se encuentra internada en el IMSS desde el 21 de agosto tras sufrir violencia intrafamiliar y sexual por parte de sus tutores, quienes la golpearon tanto que le ocasionaron una hemorragia interna que colapsó el pulmón.