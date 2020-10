Vecinos acusan abuso de autoridad de la policía en San Pablo Xochimehuacán (VIDEO)

“Amigos hay que cuidarse, porque la autoridad hoy en día no están para cuidarnos, hoy esta para sacar dinero”, fue la acusación de vecinos de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, quisieron extorsionar a dos jóvenes ya que le pidieron ‘mordida’, para no ser detenidos.

A través de un video en poder de CAMBIO, un vecino grabó cuando elementos de la SSC a bordo de dos patrullas, una de ellas la unidad VP-112, los detuvieron para realizarles una revisión en una de las calles de dicha demarcación, a dos jóvenes quienes presuntamente acusaron que los uniformados los quisieron extorsionar.

“Los policías querían una mochada de dinero, pero la neta no traíamos nada, también lo que mencionaron que si traíamos dinero o droga que lo hiciéramos de una vez, ya que necesitaban dinero, sabes que necesito varo, móchate con algo”, dijo uno de los jóvenes.

Los jóvenes mencionaron que les realizaron la revisión correspondiente y no les encontraron nada, ante esto les pidieron una mochila que llevaban, pero ellos se negaron para evitar que les sembraran drogas.

Ante esto, el vecino que grabó el video dijo “ La corrupción existe, si es que su servidor no sale a grabar este tipo de situaciones a estos muchachos se los llevan sin pena ni gloria, porque no les encontraron nada y no andan en un estado inconveniente, solo les quisieron sacar dinero, amigos hay que cuidarse porque la autoridad hoy en día no están para cuidarnos hoy esta para sacar dinero”, dijo.