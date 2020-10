¡Desgraciado! Joven exhibe a su exnovio por golpes y acoso

"Este tipo me golpeó, me robó mi celular, me obligaba a tener relaciones sexuales (...) hermanas tengan cuidado es una persona violenta", fue la advertencia de una joven que denunció a su ex pareja en redes sociales colocando sus fotografías para evitar que otra chica sufra el mismo abuso que ella.

A través de redes sociales una joven poblana decidió romper el silencio y expuso las fotografías de su ex pareja para evitar que otra mujer sea víctima del sujeto, señalando que la golpeó, la estuvo acosando y hostigando, la amenazó y hasta sobornó a unos policías con un Nintendo Switch cuando lo llevó al Ministerio Público.

" Este tipo me golpeó, dijo que "NADIE ME IBA A CREER", me robó mi celular, le tomo fotos a mis diarios, me contaba mi ropa interior, le escribía a mis amigos, los stalkeaba, se mudó a pocas calles de mi anterior casa, fue a mi oficina, me llamaba TODO el día, me fue a visitar a mi nuevo domicilio cuando me cambié de casa hace unos meses cuando él NO SABÍA de mi nueva dirección. Me amenazó en MUCHAS ocasiones, me manipuló y me chantajeó, y SOBORNÓ a la policía con un Nintendo Switch cuando lo llevé al MP", acusó la joven.

En este sentido, la afectada señaló que el sujeto ya cuenta con denuncias ante las autoridades correspondientes, además de que dio aviso a las mujeres para que no sufran el mismo calvario que ella por lo que pidió que su caso se compartiera para que no quede impune.

"Me forzaba a tener relaciones sexuales en donde, si no aceptaba, discutíamos sobre si 'lo estaba engañando'. Hermanas CUIDADO esta es una persona violenta y durante mucho tiempo me he visto en peligro. Por privado les puedo mandar las denuncias que hice si me quieren ayudar a compartir para que esto llegue a más mujeres", finalizó la joven.