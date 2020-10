Policía borracho de Coronango atropella a embarazada y dos personas más… ¡regresa para rematarlos!

Elementos de la policía municipal de Coronango presuntamente en estado de ebriedad atropellaron a tres personas, entre ellas una mujer embarazada quien se encuentra internada, sin embargo, las otras dos personas no han recibido atención médica por parte del municipio.

En entrevista para CAMBIO, Odilia una las víctimas comentó que el accidente se suscitó el pasado sábado 10 de octubre alrededor de las 20:30 horas cuando caminaba ella, su hijo y su hermana sobre la calle Baja California fueron atropellados por la patrulla P005.

“Yo iba en mi bicicleta iba acompañaba de mi hijo y mi hermana que estaba embarazada, cuando íbamos en la calle Baja California cuando dos elementos de la policía municipal estaban discutiendo con un hombre borracho en una tienda de dicha calle, quien les mentó su madre, por lo que los elementos se subieron a la unidad y salieron sobre la calle a alta velocidad y nos impactaron”, narró la víctima.

Ante esto, los policías se detuvieron por un instante, sin embargo, al ver que el hijo de la señora Odilia, se levantó tras ser impactado por la unidad, el conductor de la patrulla intentó rematar lo, por lo que fue atropellado por segunda ocasión, lesionanolo en el pecho, para después darse a la fuga.

“Nosotros antes de ser atropellados y escuchar la discusión entre el borracho y los policías pensamos que todo estaba bien, ya que los policías iban a detener al borracho, pero resulta que los policías provocaron el accidente y huyeron del lugar sin auxiliarnos”, dijo.

Por lo anterior, una de las vecinas los auxilió y pidieron a la comandancia de Coronango una ambulancia, por lo que después de diez minutos arribaron paramédicos quienes atendieron a la mujer embaraza, la cual fue trasladada a una clínica particular.

Asimismo, al lugar arribaron elementos policiacos quienes se comprometieron hacerse cargo de todos los gastos, sin embargo, la señora Odilia y su hijo no han recibido atención médica, a pesar de que el presidente municipalAntonio Teutli Cuautle, presuntamente se comprometió pagar todos los daños.

“Desde que paso el accidente no nos han venido a ver, tenemos miedo de hacer la denuncia, además ahora tengo miedo de ver una patrulla, ya que brindarnos seguridad nos atropellan y no se hacen responsables de sus hechos, ya que una persona en sus cinco sentidos no huye del lugar, los policías no pudieron auxiliar, pero huyeron, creo que iban borrachos o bajo el efecto a las drogas”.