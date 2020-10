Acusan a secretario de Seguridad de San Andrés por extorsión y cohecho

Óscar Hugo Morales González, secretario de la Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) de San Andrés Cholula Puebla, y el director jurídico, Eleazar Carrillo Camacho, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por los delitos extorsión, abuso de autoridad, complicidad, cohecho, intimidación, encubrimiento y los que resulten responsables, ya que a una mujer policía le exigieron pagar 55 mil pesos por los daños de una patrulla que estuvo involucrada en un accidente vial o tenía que firmar su renuncia voluntaria.

De acuerdo con una denuncia presentada ante la FGE el pasado 7 de octubre que obra en poder de CAMBIO, la denunciante, que lleva laborando cuatro años y siete meses en la SSPTM de San Andrés Cholula en diferentes áreas y actividades, señaló que tras un percance vial durante un recorrido y tras cuantificar los daños de la patrulla, el director jurídico, Eleazar Carrillo Camacho, le informó que tenía que pagar por los daños la cantidad de 55 mi pesos por orden directa del secretario Óscar Hugo Morales González.

Los hechos del accidente

De acuerdo con la denuncia, el percance vial se suscitó la madrugada del 6 de octubre aproximadamente a las 01:15 horas, cuando la elemento circulaba a bordo de la unidad oficial 448 y su compañero.

“El vehículo porta las placas de circulación SM 73286 del año 2019 y el número de serie 3C6SRADGKG665907, que sobre la calle 2 Oriente, entre 4 Norte y 6 Norte de la colonia Centro del municipio de San Andrés Cholula Puebla, por fatiga y dolor de cabeza intenso en un parpadeo de segundos por el sueño colisionó del lado frontal izquierdo con un poste de luz, en ese momento reaccioné de inmediato y detengo la marcha, desciendo y observo que se dañó el faro, la fascia y el costado izquierdo, pero sin daños a terceros, ni heridos ni lesiones de ningún tipo”, describe la víctima en su denuncia.

Le exigen 55 mil pesos o que firme su renuncia

Después del percance vial, la uniformada informó de inmediato por llamada al supervisor y a la encargada de turno, Dulce Guadalupe Bravo Vázquez, quien le ordenó que se trasladara al Complejo de Seguridad para que dejara la unidad estacionada en un lugar seguro y después informarle al encargado del parque vehicular del Ayuntamiento.

Fue ese mismo día que los encargados del parque vehicular cuantificaron el daño, por lo que aproximadamente a las 10:00 horas le informan que el deducible es de 55 mil pesos y que por órdenes del secretario Óscar Hugo Morales González ella tenía que pagar esa cantidad, la cual le exigió el director de jurídico, Eleazar Carrillo Camacho, de la SSPTM de San Andrés Cholula.

“Me exigieron de inmediato o que de lo contrario firme mi renuncia voluntaria, acto seguido le solicito por escrito lo que me pide, con el fin de que me informe cantidad, número de cuenta a depositar, a favor de quien, y de más datos inherentes, y el licenciado mencionado me contesta que no me daría nada que primero le lleve el dinero, y que era orden del secretario, de tal forma que me dio hasta las 18:00 horas del día 6 de octubre del 2020, para que yo entregue el dinero en lugar que ocupa la dirección Jurídica, directamente en sus manos, acción que iba a hacer, después yo hable directamente con los integrantes de servicios vehiculares y me comentaron que no podían hacer nada que era orden del secretario que yo pagara ese dinero”, narra la mujer policía en su denuncia.

Ante esto, denunció a Óscar Hugo Morales González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Andrés Cholula, y a Eleazar Carrillo Camacho, quien presuntamente es el director jurídico de la misma dependencia, por los probables delitos de extorsión, abuso de autoridad, complicidad, cohecho, intimidación, encubrimiento. y los que resulten de la investigación inherentes y que atenten contra la elemento y su patrimonio.