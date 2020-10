¡Cerdo malnacido! Motociclista acosa y manosea a poblana cuando salía del gimnasio (VIDEO)

"Vean como vengo vestida, traigo una sudadera gigante, no vengo provocando a nadie", así denunció una poblana que al borde del llanto, narró haber sido acosada cuando se dirigía a su hogar, pues recibió una nalgada de un sujeto que la fue persiguiendo en una motocicleta.

Fue por medio de redes sociales que la poblana Marisol Morgado denunció este lamentable acto luego de haber sido acosada esta tarde cuando salía del gimnasio, pues la joven mencionó que usualmente para ir y venir de este lugar utiliza su bicicleta como medio de transporte.

Sin embargo, este día al momento de salir de entrenar y conducir hasta su domicilio en su bicicleta, mencionó con lágrimas en los ojos que un sujeto a bordo de una motocicleta la fue siguiendo todo el camino hasta lograr su cometido que fue darle una nalgada a la poblana y luego se dio cobardemente a la fuga.

"Vean como vengo vestida, traigo una sudadera gigante, no vengo provocando a nadie y sin embargo no me libro de este tipo de cosas porque no es la primera vez que me pasa y me da mucho coraje, un tipo en una motocicleta me persiguió", narró la poblana.

La joven todavía espantada subió lo que le pasó en redes sociales para hacer un llamado a todas las mujeres con el fin de que tengan cuidado, pese a ello, en Puebla miles de mujeres han recibido acoso de esta manera tanto en calles, lugares de trabajo, transporte público entre otros.

"¿Sea a la hora que sea y como estemos vestidas somos propensas a ser víctimas de acoso por ser mujeres?", finalizó la poblana.