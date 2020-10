Familiares de Zyanya exigen que su muerte se investigue como feminicidio (VIDEO)

A dos años de la muerte de la pediatra del Hospital para el Niño Poblano (HNP), Zyanya Figueroa Becerril, su familia realizó una manifestación en el Centro de Justicia de la 11 Sur con el fin de que se investigue por feminicidio su muerte y no suicidio, mencionó su madre, Patricia Becerril.

En entrevista con CAMBIO, el pasado viernes la señora Patricia Becerril, madre de Zyanya Figueroa Becerril, comentó que con la esperanza de esclarecer la muerte de su hija, viajó desde la ciudad de México a Puebla para que las autoridades reabran el caso del fallecimiento de la joven pediatra, por lo que pidió que se investiguen los hechos con perspectiva de género, o sea, feminicidio.

“Queremos que el juez reconozca todas las omisiones de las que ha estado plagada la carpeta de investigación y los peritajes realizados porque eso nos impide el acceso a la verdad y a la justicia. A dos años y cinco meses, ya debería de haber sido alcanzada justicia para mi hija”, lamentó la madre.

Además, la señora Patricia dio a conocer que la joven no murió por ahorcarse tal y como había sido anunciado por la FGE, pues comentó que estudios arrojaron que las marcas presentadas en el cuerpo de Zyanya no corresponden a un cuerpo en suspensión, como fue encontrada en el baño de su departamento el pasado 16 de mayo del 2018.

“Un peritaje particular realizado por un perito en grafología, se hizo la comparación de la letra de la carta que supuestamente escribió Zyanya y no corresponde a la de ella, la letra fue forzada y las marcas no corresponden a que mi hija se había suicidado en el baño, ahorcándose”, reprochó la madre de la joven.

“No fue suicidio, fue feminicidio”

Alrededor de las 11:30 horas del pasado viernes, decenas de familiares y amigos de la joven armaron una manifestación en las afueras del Centro de Justicia Penal con el fin de que se vuelva a retomar el caso y se vuelvan a investigar los hechos de su muerte como feminicidio, al llegar con pancartas, cartulinas y gritos como “No fue suicidio, fue feminicidio”.

La familia de Zyanya Figueroa también acudió a las inmediaciones de este recinto respaldados por el personal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues niegan que la joven de 26 años se haya suicidado en su departamento el pasado 16 de mayo del 2018 por acoso laboral, el cual presuntamente sufría en el nosocomio.

El presunto suicidio ocurrió en 2018

Los hechos ocurrieron hace dos años, cinco meses y dos días, cuando supuestamente Zyanya se suicidó al interior del baño de su departamento. Según las autoridades, Zyanya se habría ahorcado dejando una carta escrita por ella en donde explicó que sufría acoso laboral cuando realizaba su residencia dentro del Hospital para el Niño Poblano (HNP).

Según la versión de los compañeros que la encontraron, la pediatra estaba pendiendo del tubo del baño de su departamento que compartía con una de sus amigas, en el inmueble ubicado en la avenida Real de Zavaleta. Además, versiones extraoficiales mencionaron que intentó cortarse las venas porque se encontraron jeringas, un cuchillo, una navaja y tijeras ensangrentadas.

Esto fue parte de la carta que supuestamente la joven escribió para despedirse de su familia, en donde describió que ellos no tenían la culpa y que como pediatra era un fracaso:

“Nunca fui buena hija, ni buena hermana, ni buena amiga y mucho menos buena en el hospital. Ahí ni yo misma confiaba en mí y ni se imaginan el pánico que sentía al estar frente a un paciente. Soy un fracaso. Y ya no le encuentro ningún sentido a mi vida, simplemente siento que la vida no es para mí y me da miedo seguir”, se leyó en la carta escrita supuestamente por Zyanya.