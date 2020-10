Estas son las 20 medidas a cumplir para la reapertura de panteones por Día de Muertos

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, emitió 20 medidas de prevención para la apertura responsable de los panteones ante la próxima temporada de día de muertos; sin embargo, la decisión de abrir los establecimientos dependerá de cada ayuntamiento.

En conferencia de prensa el mandatario del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, recalcó que su administración mandó 20 medidas de prevención a los 217 municipios de la entidad, para evitar el contagio por Covid-19. No obstante, recalcó que la decisión de aperturar los panteones será decisión y completa responsabilidad de cada ayuntamiento.

A su vez, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, destacó que medidas como: Aforo máximo del 30 por ciento, no permitir ingreso de alimentos, contar con servicio de salud y emergencia y generar circuitos para evitar aglomeraciones serán parte de las medidas vitales que deberán seguir los panteones en caso de recibir autorización de sus ayuntamientos para recibir al público en esta temporada de día de muertos.

"Contar con servicio de salud y emergencia en todos los panteones, elementos de señalética, generar circuito para evitar aglomeraciones, filtros sanitarios en los accesos, que no haya aforo mayor al 30 por ciento, no se permite ingreso de alimentos, prescripción para ingresar grupos musicales, mantener controlado todo lo que es el retiro alrededor de 48 a 72 hrs de todas las flores colocadas, que no se instalen vendedores ambulantes y restringir el uso de pirotecnia cerca de los panteones", finalizó.