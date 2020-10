No soy víctima, pero tampoco hiena: la mamá de Yaz y Mitzi narra desde el penal el drama de las dos niñas

Alejandra madre de las pequeñas Yaz y Mitzi narró desde la cárcel lo que vivió con Rafael, el padre de las niñas, quien bajo engaños junto con su pareja actual, le quitaron la custodia de sus hijas, provocando que ahora la pequeña de siete años está al borde de la muerte en La Margarita. La mamá pide que no la comparen con una “hiena”, pues sólo quiere estar a lado de la pequeña.

La activista Frida Guerrera en su columna Rota publicada en el portal de noticias, Central, expone la carta que envió Alejandra desde la cárcel, en donde narra cómo le fueron arrebatadas sus hijas, y que nunca se enteró que las pequeñas sufrían violencia intrafamiliar por parte del papá y la madrastra de Yaz y Mitzi.



“Hoy estoy aquí, dentro de un penal, esperando que alguien crea en mí, no sabía lo que pasaba con mi niña, tuve miedo de sus constantes amenazas de Mónica y Rafael, no soy víctima, pero tampoco una hiena, quiero justicia para mis dos hijas, y la buscaré aún aquí encerrada”, dice la mamá al final de la carta.



También menciona que sus hijas fueron “lastimadas por alguien que planeó todo esto, para y por qué, no lo sé”.

Alejandra sólo pide a las autoridades que le permitan estar cerca de la pequeña Yaz, hoy internada en La Margarita, “de mi niña, tal vez sea un último momento que no tuve con Mitzi porque no me dejaron”.

También menciona que la pueden tachar de culpable “por tonta, por creída, por confiar en quien se supone las amaba como yo, su padre, y en una mujer llena de coraje, lo soy, es mi culpa, pero jamás seré culpable de haber lastimado a mis niñas”.

En dicha columna la activista menciona que el día que fueron detenidos los padres de las niñas, ella se reunió con la Fiscal de Género, María Eugenia Calderón Olimán, solicitándole revisarán con perspectiva de género la situación de Alejandra, madre de las niñas, para evitar cometer una injusticia con ella.

Todo inicio en la graduación de Yaz en 2019 en donde conocieron a Mónica

Alejandra conoció a Mónica en la escuela de Yatzi por la graduación, en mes de junio de 2019, después de establecer una amistad conoció a Rafael, el padre de las niñas, “se empiezan a hacer amigos y se mandaban mensajes, él luego la llevaba a su casa en la camioneta de ella, porque según no sabía andar en Puebla, semanas después empezamos a tener problemas Rafael y yo porque ella le metió ideas que Mitzi, mi hija menor, no era hija suya”, ellos por lo que inicio la separación.

Los padres de las menores se separan

Rafael y Mónica iniciaron una relación y todos los fines de semana iban por las menores a la casa de los madres de Alejandra, en esas ocasiones constantemente a Yatzi, pero ella nunca me decía a dónde iban y con quién, sin embrago Mitzi, era la que me decía a su madre que Monica la maltrataba, "mami, fuimos con la mamá de Azul (Mónica), y me dijo Yo ya no voy con mi papá porque Moni me pellizca de que no me porto bien", por lo que ella no vuelve a ir con ellos; lamentablemente Yatzi nunca dijo nada, no sé si la amenazaban o qué, aún no lo entiendo” narro la madre de Yaz, narra la madre recluida en la cárcel.

Bajo engaños Rafael les quitó a sus hijas

Después su padre y la madrasta deciden sacar de la escuela a Yaz, y un fin de semana el le notifica a la madre de las pequeñas que yaz se quiere ir a vivir con él, por lo que discutieron, pero al final el se la llevo.

“Él me mete miedo al decirme que, si llegábamos a los juzgados de lo familiar, el DIF nos quitaría a las niñas, yo por no saber bien cómo funcionaban esos asesoramientos en su momento no hago nada”.

Ante esto ella acudió a Ciudad Judicial para pedir guarda y custodia de ambas llevando papeles, por lo que iba tres veces a la semana para saber qué podía hacer para recuperarla, sin embargo, un fin de semana de septiembre de 2019, acudieron unas personas a mi domicilio para llevarme unos papeles de guarda y custodia promovido por Rafael.

Le ganan la custodia de las niñas y 15 días después muere Mitzi

Alejandra, narra como no la dejaron acudir a la audiencia para pelear la custodia, “Llega el día de la audiencia (marzo 2020) y él acude con Mónica y sus hermanas, según mi abogada me estuvieron hablando y nunca contesté y ella tuvo que declarar por mí (ese día gana la guarda y custodia de Yatzi) ese mismo día notó que Yatzi ya no tenía el cabello largo como solía tenerlo y un poco temerosa pregunto qué le había pasado y no me dice nada, no vuelvo a saber nada de ellos.

En el mes de junio a mediados, Rafael le dijo que presuntamente ganó la guarda y custodia de Mitzi, fue cuando volvió a ver a Yaz, “Pero en esa ocasión sin (sus pompitas y llevaba el intestino de fuera con su bolsita) ella me dice que por mi culpa está así, que no me lo iba a perdonar, cosa que me impacto porque Rafael nunca hizo comentario alguno para que yo supiera lo que le estaba pasando a mí hija; ese mismo día se llevan a Mitzi”, narro la madre.

Fue el 29 de junio que le marcaron que Mitzi había fallecido, pero no podía presentarme al velorio ni al panteón, ya que la amenazaron que llamarías a la Fiscalía.

Yaz, al borde de la muerte

La madre, es notificada el 19 de agosto que Yaz se encuentra grave y que se vaya a despedir de ella, y que requieren 25 mil pesos para poder internarla en un hospital privado, porque como ya tenía expedientes en el Hospital Ángeles y el del Niño Poblano lo iban a detener.

La madre ante la desesperación para que su hija se salve decide internarla en la Margarita, en donde esta consiente que puede ser detenida por las autoridades, “Una vez en La Margarita, enfermeras y doctoras de urgencias me dicen que si sé la gravedad del asunto, que si sabía cuántas veces había ingresado mí hija en menos de un año, qué cómo era posible que yo estuviera ahí después de lo que le hice, me hicieron varias preguntas sobre las operaciones que llevaba que no supe responder, todas las respondió Mónica; llega la doctora de Pediatría a Urgencias, le toma fotos a Yatzi de cómo había ingresado y pide que le avisen al Ministerio Público y a Fiscalía”.

Los detienen por abandono de persona y violencia familiar.

La madre de las pequeñas narra como es que los detiene a pesar de que ella desconoce que Yaz, ya había estado internada por cosos de violencia “Llegó Fiscalía, les redacto todo tal cual y después llega el DIF de Puebla y me entrevistan y les digo lo mismo a la persona del DIF, ella me dice que cómo había podido aguantar tanto, que necesitaba ayuda psicológica, me dejó los números y los horarios en los que yo podía comunicarme.

De acuerdo a La Columna Rota de la periodista y activista Frida Guerrera, quien relata que, por medio de Pati, la madre de Ale, Alejandra me hizo llegar una petición al Gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa, para contarle como sucedieron los hechos de como Rafael padre de las pequeñas bajo engaños le quito la custodia.

En dicha columna la activista menciona que el día que fueron detenidos los padres de las niñas, ella se reunió con la Fiscal de Género, María Eugenia Calderón Olimán, solicitándole revisarán con perspectiva de género la situación de Alejandra, madre de las niñas, para evitar cometer una injusticia con ella, esto después de conocer los documentos (con los que contamos) que ratificaban que Alejandra no había tenido contacto con Yaz desde agosto de 2019, y que cuando "murió" Mitzi, estaba en casa de Rafael, su padre, y Mónica, su madrastra, quien fue detenida el 3 de octubre de 2020.

