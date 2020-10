Al caer no sentí nada, sobreviví de puro milagro: volador de Pahutlán tras caída de 10 metros (VIDEO)

“La madre tierra me ayudó y el aire me abrazó”, al caer no sentí nada, sobreviví de milagro dijo Anselmo Gómez Hernández, el danzante que cayó de una altura de 10 metros al participar en la ceremonia ritual de los voladores en Acoxochitlán, Hidalgo, quien será sometido a cinco operaciones en un nosocomio de la capital poblana.

Con información al portal de noticias Urbano, Alselmo joven danzante, originario de Xolotla, localidad del municipio de Pahuatlán, Puebla, dijo que quiere volar otra vez, no tiene miedo de volver a hacerlo, pese a estuvo al borde de la muerte tras caer del palo volador el pasado sábado 17 de octubre mientras se presentaba en el municipio de Acoxochitlán, Hidalgo.

Dicha caída que quedó grabada y se viralizó en redes sociales, le provocó cinco fracturas por lo que será sometido a cinco cirugías en el Hospital General del Norte, donde se encuentra internado.

" De hecho si es un gran milagro, porque el 99 por ciento no la libra, pero al caerme no sentí miedo, no pensé en nada, simplemente, vi mis heridas (...), pero nunca pensé en dejar la danza”, dijo.

Además, el joven campesino de 25 años de edad recordó como fue que inició el ritual de los voladores. “La madre tierra me ayudó y el aire me abrazó”.

Asimismo, recordó los minutos antes de sufrir la caída como si hubiera sido un presagio, ya que antes de este evento realiza un ritual, pero en esta ocasión olvidó persignarse, como siempre lo había hecho desde que empezó a los 13 años, cuando logró que sus padres Jorge Gómez Santos y Rosario Hernández Atezcapa firmaran la responsiva para permitir su incorporación al grupo practicante de una actividad considerada como sagrada.

La familia del joven tuvieron que pagar casi 6 mil pesos por unos estudios requeridos en el Hospital de Tulancingo Hidalgo, donde fue internado, por lo que pidieron apoyo a la ciudadanía, pero tras la decisión del gobernador Luis Miguel Barbosa vino a resolver el problema.