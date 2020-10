“No sabía que mis hijas eran maltratadas, no soy hiena”, dice mamá de Yaz desde la cárcel

Alejandra sólo pide a las autoridades poder estar cerca de la pequeña Yaz, hoy internada en La Margarita: “Quiero estar cerca de mi niña, tal vez sea un último momento que no tuve con Mitzi, porque no me dejaron”

Alejandra, madre de las pequeñas ‘Yaz’ y Mitzi, rompió el silencio desde el Cereso de San Miguel para contar lo que vivió con el papá de sus hijas, Rafael, y su pareja, Mónica. La joven menciona que “no sabía lo que pasaba con mi niña, tuve miedo de sus constantes amenazas de Mónica y Rafael, no soy víctima, pero tampoco una hiena”.

Desde hace 61 días la pequeña ‘Yaz’, de siete años, lucha por su vida en el IMSS La Margarita después de sufrir una golpiza por parte de sus papás y madrastra. Sin embargo, la mamá de la niña escribió una carta para solicitar a las autoridades que la dejen ver de nueva cuenta a la pequeña.

La activista y periodista Frida Guerrera, en su artículo de opinión Columna Rota publicada en el portal de noticias Central, publicó la carta de Alejandra. Ahí menciona la relación que sostuvo con Rafael y cómo se separaron. Además, asegura que el papá de las niñas le arrebató a sus hijas cuando dejó de pagar la colegiatura de las menores y darle dinero para la manutención de ellas.

Los padres de las niñas víctimas de violencia intrafamiliar fueron detenidos el 27 de agosto de 2020 por una orden de aprehensión por los delitos vinculados a proceso por abandono de persona y violencia familiar. Para el 3 de octubre, la FGE detuvo a Mónica N, madrastra de ‘Yaz’, por los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas, delitos por los que fue vinculada a proceso y enviada a la cárcel.

Mónica, de amiga de Alejandra a madrastra de Yaz y Mitzi

En la carta, Alejandra explica que Mónica –madrastra de las niñas– y ella eran amigas. Después mantuvo una relación con el papá de las menores, Rafael. “Él luego la llevaba a su casa en la camioneta de ella, porque según no sabía andar en Puebla. Semanas después empezamos a tener problemas Rafael y yo porque ella le metió ideas que Mitzi, mi hija menor, no era hija suya”.

Madrastra pellizcaba a la hermana de Yaz

Rafael y Mónica iniciaron una relación y todos los fines de semana iban por las menores a la casa de la madre de Alejandra. Pero Mitzi acusó a la pareja de su papá de maltratarla, “Me dijo: ‘Yo ya no voy con mi papá porque Moni me pellizca de que no me porto bien’”.

Papá y madrastra se quedan con las niñas y 15 días después muere Mitzi

Alejandra narró que no la dejaron acudir a la audiencia para pelear la custodia realizada en marzo del 2020, en donde notó que ‘Yatzi’ ya no tenía el cabello largo como solía tenerlo y al preguntarle qué le había pasado, la niña no le dijo nada.

En el mes de junio, Rafael le dijo que presuntamente ganó la custodia de Mitzi y fue cuando volvió a ver a ‘Yaz’, “pero en esa ocasión (sin sus pompitas y llevaba el intestino de fuera con su bolsita), ella me dice que por mi culpa está así, que no me lo iba a perdonar, cosa que me impactó porque Rafael nunca hizo comentario alguno para que yo supiera lo que le estaba pasando a mí hija. Ese mismo día se llevan a Mitzi”.

Fue el 29 de junio que le marcaron para avisarle que Mitzi había fallecido pero no podía presentarse al velorio ni al panteón, ya que la amenazaron con llamar a la Fiscalía.

Yaz, al borde de la muerte

La madre fue notificada el 19 de agosto de que ‘Yaz’ se encuentra grave: “Una vez más en La Margarita, enfermeras y doctoras de urgencias me dicen que si sé la gravedad del asunto, que si sabía cuántas veces había ingresado mi hija en menos de un año, que cómo era posible que yo estuviera ahí después de lo que le hice. Me hicieron varias preguntas sobre las operaciones que llevaba que no supe responder, todas las respondió Mónica. Llega la doctora de Pediatría a Urgencias, le toma fotos a ‘Yatzi’ de cómo había ingresado y pide que le avisen al Ministerio Público y a Fiscalía”.

Aquí el texto íntegro de la petición de Alejandra