Hija y hermana de Edmunda exigen justicia: sospechan que ex pareja incitó linchamiento (VIDEO)

Entre llanto y exclamación de justicia, familiares de Edmunda Adela M V, víctima del linchamiento en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, narraron el calvario que han vivido ante la crueldad de la muerte de la abogada y descartaron la versión de ‘robachicos’, pues era una defensora de los derechos humanos. Las hijas revelaron que se enteraron de la muerte de su mamá a través de las redes sociales y sospechan que Octavio Barragán Vega, la pareja sentimental de la hoy occisa, está involucrado en dicho acto, pues iba siguiéndola durante su trayecto desde Córdoba, Veracruz, a León, Guanajuato. Además, mencionaron que desconocen quién era Arturo, el otro linchado, pues sólo le dio aventón en Las Cumbres.

En entrevista con CAMBIO, Cecilia Martínez, hermana de la abogada de Orizaba, afuera de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Puebla capital, indicó que sospecha de su ex pareja sentimental, pues Edmunda Adela les había comentado que se sentía acosada y perseguida por Octavio Barragán.

“Ella indica en uno de sus comentarios que se sentía acosada y perseguida por esa persona, por eso nosotros sospechamos, independientemente del hecho ocurrido. No tenemos las pruebas conducentes para señalarlo directamente y sólo son sospechas, pero el hecho delictivo lo realizó en dicho municipio. Además, se sospecha que él la iba siguiendo, ya que cuando levantó a esa persona (Arturo M) que le dio el ride, él (ex pareja) lo supo e inmediatamente informó a sus hijas, diciéndoles ‘tú mamá acaba de subir a su camioneta a una persona’”, explicó.

Ante esto, sus hijas se comunicaron con ella para saber quién era la persona, pero Edmunda Adela no les dio mayores detalles. Minutos después perdieron comunicación con su mamá, el pasado domingo 25 de octubre.

Ese mismo día ocurrieron los trágicos hechos en Emilio Portes Gil, del municipio de San Nicolás Buenos Aires. La familia se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales.

La familia mencionó que desconoce quién era Arturo N, el otro linchado en la localidad de Emilio Portes Gil, y recalcó|: “No sabemos quién era, solamente se lo encontró por Las Cumbres y le dio ride”.

“La problemática suscitada en sí se va a desarrollar en el municipio en donde fue masacrada, por lo que nosotros pedimos justicia por ese hecho lamentable, ya que no existe prueba de lo que se menciona en las redes que intentaron robar a un menor. No existe nada de ello y fueron violentados sus derechos humanos, ya que se debió seguir un procedimiento si había sospechas. En este caso no existe la mamá del dicho menor y no está el menor identificado que presuntamente se quisieron robar, únicamente fue una manifestación de una persona al decir que eran secuestradores y es en donde los linchan”, dijo.

A Arturo, sólo le dio el aventón y no sabemos quién es

Además, la hermana de Edmunda Adela, indicó que no conocían a Arturo N, el hombre que fue linchado junto a la litigante, ya que sólo le dio un ride a la ciudad de Puebla.

“Sólo fue una persona que se encontró en el trayecto, ya que le pidió un ride. Mi hermana siempre era una persona muy bondadosa, que se preocupaba por las personas, ya sea un herido y aquí, mal atinada, lo levantó y le dio el ride. El destino era aquí en la ciudad de Puebla, ignoramos por qué se haya desviado”.

Asimismo, comentó que a su hermana le gustaba visitar pueblos y en esta ocasión fue a un municipio en donde no hay ley, por lo que pidió al gobernador Miguel Barbosa Huerta justicia para su hermana y que se investigue a fondo este linchamiento.

Edmunda Adela era defensora de derechos humanos

Érica Martínez, hija de Edmunda Adela M V, se enteró de este terrible hecho a través de redes sociales. Exige justicia al gobierno de Puebla ya que era una mujer defensora de los derechos humanos y consideró que no fue justa la manera en que murió.

“Ella no quería dar crédito a las imágenes en donde mi mamá se parecía a la mujer, (…) después rectificamos que era ella, por lo que contactamos al resto de la familia”, dijo la abogada Érica Martínez.

Entre lágrimas, la mayor de los seis hijos de Edmunda Adela dijo que a su madre la recordarán como una mujer defensora de los derechos humanos, por lo que buscarán limpiar el nombre de su madre, rechazando que fuera una delincuente.

“Cuando alguien necesitaba apoyo, se lo daba. Era muy entregada a la persona que necesitaba ese apoyo, era la persona que socorría, ella era toda confianza, por lo que a mí me duele que hubiera fallecido de esa manera, no se lo merecía”, indicó la hija mayor de Edmunda Adela.

Ante esto, exigió justicia al Gobierno del Estado de Puebla, ya que los poblanos utilizan la violencia para hacer justicia por su propia mano y han asesinado a gente inocente.

“Por favor, mantenga más atención a su población, que les hagan saber por qué están tan heridos, por qué reaccionan así con la gente”, finalizó la joven.