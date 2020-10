Familia estoy en un lugar hermoso, si no regreso estoy con Dios, fue el último post de Edmunda, abogada linchada en San Nicolás

De acuerdo con información de Milenio León, una de sus mejores amigas confirmó que momentos antes de su linchamiento publico en sus redes sociales mensajes que no eran comunes

“Familia hermosa no se preocupen estoy tranquila y en paz en un lugar hermoso les mando besitos no tengo cargador, voy para León Guanajuato, voy con Dios y si no regreso estoy con él”, fue uno de los mensajes en sus redes sociales de Edmunda Adela Martínez Velázquez víctima del linchamiento en San Nicolás Buenos Aires, por el presunto rapto de un menor de edad.

“Yo vi una publicación en facebook y se me hizo raro por lo que ella publicó y desde ahí me entró algo de desconfianza”, comentó su amiga

Presuntamente la amiga cercana a la abogada, el domingo 25 de octubre, día del linchamiento de Edmunda Adela y Arturo N, comenzó a realizar desde muy temprano comentarios que no eran comunes en ella a través de sus redes sociales.

Entre las publicaciones publicadas que alertaron a su amiga fueron las siguientes: “Bendito Dios estoy en un lugar feliz estoy tranquila”, “Alguien me puede decir qué pasó por qué tanto escándalo”.

Sin embargo, el mensaje que alertó a familiares y amigos fue está publicación: “Familia hermosa no se preocupen estoy tranquila y en paz en un lugar hermoso les mando besitos no tengo cargador, voy para León Guanajuato, voy con Dios y si no regreso estoy con él”.

Dichas publicaciones de Edmunda el día de su muerte de inmediato generaron angustia entre sus familiares y amigos, sin embargo estaban pendientes de su trayecto.

Sin embargo, sus familiares perdieron comunicación con ella durante la tarde del pasado domingo 25 de octubre. Más tarde ocurrieron los trágicos hechos en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, hechos que sus hijas se enteraron a través de las redes sociales.