Hijos no crean en los chismes, escribió la abogada linchada en San Nicolás Buenos Aires tras ser detenida en Tlachichuca

La abogada Edmunda Adela Martínez Velázquez quien fue linchada en San Nicolas Buenos Aires, horas antes había sido detenida junto a su acompañante Arturo, publicó en sus redes sociales un mensaje el cual decía “Hijitos no crean chismes de nada yo siempre estoy bien, familia y querido hermano no se espanten de noticias falsas en cuanto tenga teléfono en servicio me comunico”.

De acuerdo con información de Milenio León, una de sus mejores amigas confirmó que momentos antes de su linchamiento publico en sus redes sociales mensajes que no eran comunes.

Además, otros de los mensajes que presuntamente observó su amiga en sus redes sociales, las cuales ya fueron dadas de baja.



“Se cancelan todos los eventos”, eso a las 17:30 y a la hora de dicho mensaje posteó otro que decía “Gracias familia estoy bien ando en Puebla, le dicen a mi tío Ausevio que voy para allá, para que lo vea pero creo que estaré en la calle durmiendo un rato, cuiden mis cosas por favor ando en mi camioneta”.



Además, agregó que la última publicación que se vio en el perfil de Edmunda fue de una foto que tenía de fondo una institución educativa y eso fue lo último que se vio.

Cabe señalar, que Edmunda Adela Martínez Velázquez y Arturo M., fueron detenidos horas antes por policías municipales de Tlachichuca, luego que fueron reportados como personas sospechosas por vecinos en el municipio de Tlachichuca alrededor de las 17:00 horas, cuando fueron llevados a la comandancia municipal en donde se les realizo un interrogatorio y los dejaron ir.

Edmunda era abogada, originaria de Orizaba, Veracruz, y padecía de esquizofrenia, señaló su familia, mientras que de Arturo nada se sabe más que su nombre.

Los hechos del linchamiento

Edmunda y Arturo fueron linchamientos horas después en la localidad de Emilio Portes Gil, en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, quienes fueron amarrados a postes y golpeados de forma salvaje por los pobladores que los acusaron de intentar raptar a un menor de edad.

Los hoy occisos llegaron a la comunidad y uno de los vecinos les preguntó de dónde eran, mientras que otro los acusó de intentar secuestrar a un menor, por lo que dicha versión se propagó rápidamente entre los pobladores y encendió las alarmas.

Los vecinos detuvieron a la pareja en las calles 5 Poniente y 11 Sur; la turba de inmediato los amarró a un poste y comenzó a golpearlos severamente. Incluso les quemaron con un encendedor algunas zonas del cuerpo.