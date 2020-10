Hallan 5 encobijados en dos puntos de la zona metropolitana; una era mujer

En Puebla se registró el hallazgo de cuatro ejecutados, encobijados y emplayados. El primer caso fueron cuatro personas con un narcomensaje en los límites de Tlaxcala, y el segundo fue una mujer en Cuautlancingo, lo que constituye el feminicidio 88 en lo que va del año.

Alrededor de las 07:40 horas del miércoles 28 de octubre, vecinos de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza de la capital poblana que transitaban entre la calle Aquiles Serdán y El Campanario, a la altura del camino antiguo a Covadonga rumbo a Tlaxcala, se percataron que había cuatro cuerpos encobijados junto a unos terrenos de milpa ubicados atrás de la bodega de Farmacias Guadalajara, los cuales tenían pedazos de cartón con narcomensajes.

Ante esto, dieron aviso al número de emergencia 911, lo que provocó una fuerte movilización policiaca de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de Guardia Nacional.

A su arribo los uniformados confirmaron que sobre un terreno de terracería están apilados cuatro cuerpos, al lugar también arribaron paramédicos de SUMA quienes confirmaron que los cuerpos ya no contaban con signos vitales, ya que presuntamente presentaban signos de tortura.

Los uniformados procedieron a acordonar la zona y pidieron apoyo a personal de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Aunque se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil de los hechos, se presume un ajuste de cuentas entre bandas delictivas que operan en esa zona de la capital poblana, por la forma en la que fueron hallados los cadáveres, sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes determinen la línea de investigación de los hechos.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocidos para que les realicen la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

Cabe recordar que el pasado 8 de octubre del 2019 en la misma zona fueron hallados cuatro cadáveres encobijados, entre ellos una mujer, con cinta en la boca, atados de pies y con un narcomensaje que decía “esto le pasa por ratas”.

Los cuerpos fueron arrojados en el camino de Antigua Carretera Puebla-Tlaxcala destino a Covadonga en la colonia Guadalupe Caleras, a la altura de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Feminicidio 88

El quinto cuerpo encobijado localizado en la zona metropolitana fue hallado en un terreno baldío en la calle Lázaro Cárdenas, entre la avenida Puebla y calle Ejido de la junta auxiliar de la Trinidad Sanctorum, del municipio de Cuautlancingo,

De acuerdo a los primeros reportes policíacos, el hallazgo se dio aproximadamente las 10:13 horas del miércoles, después de que vecinos de la zona llamaran al número de emergencia 911 indicando que había un bulto con forma humana envuelta en una sábana color gris con azul.

Policías municipales de Cuautlancingo se movilizaron al sitio, donde localizaron el cuerpo sin vida de una mujer con huellas de violencia, envuelta en una sábana gris con azul, aunque en este caso tampoco se pudo precisar cuál fue la causa de la muerte. Éste sería el feminicidio 88 en Puebla en lo que va del año.

Este quinto cuerpo también fue trasladado al anfiteatro de la capital poblana. Será también, después de la necropsia que se conozca cómo le arrebataron la vida a esta mujer que fue registrada en calidad de desconocida.

Los cuatro encobijados fueron traídos de Tlaxcala: Barbosa

En conferencia de prensa, el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, indicó que los cuerpos ejecutados que se encontraron en el antiguo camino a Covadonga rumbo a Tlaxcala, serían del estado vecino y habrían sido privados de la vida por un ajuste de cuentas.

“Lo más probable es que los ejecutados los hayan venido a tirar de Tlaxcala a Puebla. No hay narcomanta, no hay nada de eso, aunque se ha dicho repetidamente durante las mañanas: no tenemos información de su sexo, estaban emplayados en plástico y demás”, comentó.

Asimismo, dijo que los cuerpos y la investigación están en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, por lo que darán información del caso después; sin embargo, reveló que los asesinatos se pudieron producir en Tlaxcala y únicamente los delincuentes optaron por tirar los cuerpos en Puebla.

“Ya están en manos de la Fiscalía, durante el día sabremos más datos, fueron encontrados a dos kilómetros con el límite de Tlaxcala, es muy probable que los hayan venido a tirar de Tlaxcala a Puebla, pero lo informaremos en su momento", concluyó.