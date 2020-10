Familiares y amigos de Yafet Isai se manifiestan afuera de Casa Aguayo; exigen avance tras su desaparición (VIDEO)

Familiares y amigos de Yafet Isai Vernet Pérez , de 27 años de edad, joven reportado como desaparecido el pasado 21 de octubre en la colonia Guadalupe Hidalgo se manifestaron afuera de Casa Aguayo, para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Pueblaavances de la carpeta de investigación.

La tarde de este viernes familiares y amigos del joven que fue visto por última vez el 21 de octubre a las 20:00 horas, con lonas y al grito de "Queremos a Yafet, Te estamos buscando", se manifestaron afuera de las instalaciones de Casa Aguayo para exigir a la FGE avances de las búsquedas del joven.

La madre de Yafet Isai Vernet Pérez, en entrevista denunció que han recibido llamadas de extorsión, a lo que las autoridades les piden no hacer caso de ellas.

"Son números anónimos de gente malavida que se dedica hacer el mal. La Fiscalía sólo nos dice que no hagamos caso, eso ya lo sabemos, pero no es imposible de no contestar las llamadas(...), mi niño está vivo y le pido a las autoridades que ya basta de tanta delincuencia, ya basta que no nos hagan caso", dijo la mañana del joven.

Yafet Isai Vernet Pérez; quien fue visto por última vez el 21 de octubre en la colonia Guadalupe Victoria de la capital poblana.

De acuerdo con su ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con número CDI-904/2020/ FED, el día de desapareció Yafet Isai, vestía una camisa rayada de color azul y pantalón de mezclilla también de tono azul.

Cualquier información proporcionada será confidencial y anónima, favor de reportarla a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares del estado de Puebla, con domicilio en la calle 5-B sur 3706, colonia Gabriel Pastor o comunicarse al número ‪‪22 12 83 81 42‬.