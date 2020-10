Cronología: Aquí la historia completa del caso Nicool, poblana que huyó con su novio mientras sus padres lloraban

Nicool Escandón Montejo la mujer más buscada por todo Puebla durante 24 horas, la joven de 18 años de edad, que se salió de su casa por voluntad propia para irse de viaje a Acapulco con su novio Marcos Ramos.

Aquí la cronología del caso que se viralizó en redes sociales:

28 de octubre. Inicia la búsqueda de Nicool en redes sociales alrededor de las 17:00 horas en donde familiares y amigos pidieron la colaboración de los poblanos para localizar a Nicool Escandón Montejo, de 18 años de edad.

He inició a circular la ficha de búsqueda de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas integró la capeta de investigación CDI-914/2020/FED, que precisaba su último avistamiento el 28 de octubre a las 6:45 horas aproximadamente, entre la Herradura Grande y Herradura chica, frente a la pollería "Puro Santo Bachoco", en la Central de Abastos.

29 de octubre. Tras haber sido reportada como desaparecida y la ficha de búsqueda se viralizó, minutos antes de las 10:00 Nicool Escandón Montejo cambió su foto de perfil en Facebook junto con una leyenda: “Una foto mía con la fecha del día de hoy… 29/10/2020”.

Minutos después en la misma red social, publicó tres fotografías: la ficha de búsqueda de la FGE con la leyenda “Información Falsa”. La segunda, fue una foto de ella en un estacionamiento de Walmart con una mujer soldado, donde decía “Gracias a dios estoy bien”. Y, por último, un periódico con la fecha de 28 de octubre.

Además, publicó dos videos. En el primero dijo: “Mi nombre es Nicool Escandón Montejo, nací el 7 de octubre del 2002, quiero informarles que hay una publicación falsa en donde yo estoy desaparecida, no es verdad, estoy en un lugar público. ¡No estoy secuestrada! Estoy bien”, dijo la joven.

Minutos después familiares y amigos se alarmaron pues afirmaron que la publicación de Nicool era falsa y posiblemente se encuentra amenazada.

Antes de las 11:00 horas. Después de todos los comentarios de que estaba secuestrada, publicó otro video en donde explicó que estaba con su novio, ambos viajaban rumbo a Acapulco.

“Este video es para demostrar, ¡Que no estoy obligada, no estoy amenazada!, me siento muy bien, estoy muy bien y voy en camino con mi novio, que sinceramente no se espanta porque sabía que me había ido. Entonces toda la información es falsa”, finalizó.

17:00 horas. En entrevista con Canal 13, los papás de Nicool entre lágrimas imploraron a la joven que les llamara, porque sabían que se había ido con el novio, pero “no son las formas”.

Los padres de la joven exigieron que se comunique con ellos, pues mencionaron que el fiscal Gilberto Higuera Bernal les informó que estaba bien y se fue por voluntad propia de su casa.

“No son las formas, porque si tuviste valor de irte de esa forma, a hurtadillas, de tu hogar, hubieras tenido el valor de decirnos que estabas bien, que estabas viva”, dijo el padre entre lágrimas.

“Tú madre movió todo México, por todos los medios de comunicación, las redes sociales buscándote, no nos pagues con ingratitud lo que con amor te dimos en este hogar. Nos enteramos que estás viva por un fiscal. Nicool, que Dios te bendiga, yo te perdono”, finalizó el padre.



#Noti13 Familia de Nicool Escandón, confirma que se fue de su casa por voluntad propia, pero exigen que la joven se comunique con ellos, ya que no han tenido contacto. Agradecen a los poblanos por unirse en su búsqueda. @itzivalencia pic.twitter.com/Cwb0bDrXQs

— Canal 13 Puebla (@Canal13Puebla) October 29, 2020

19:00 horas de ese mismo día a través de un comunicado, la FGE informó que Nicool fue localizada ilesa con su novio en Acapulco, Guerrero, después de que los papás denunciaran su desaparición en la Central de Abastos.

"La @FiscaliaPuebla informa que Nicool está localizada e ilesa. La joven, mayor de edad, compareció en Guerrero y confirmó que salió de su domicilio por voluntad propia", fue la publicación de la FGE acompañada con la fotografía de Nicool con la leyenda 'Localizada'.