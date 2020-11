Filtran audios de Jorge Barrera, adolescente desaparecido tras broma; Yo creí en ustedes (AUDIOS)

La Fiscalía de la Ciudad de México ha activado la Alerta Amber por la desaparición del joven Jorge Barrera, pero en redes sociales se difundieron los últimos audios del menor de edad. Y es que compañeros del estudiante de la Prepa 5 le jugaron una cruel broma en la que él cayó.

De acuerdo con las versiones que han trascendido, el 23 de octubre pasado, en un grupo de WhatsApp, los compañeros de Jorge le hicieron creer que estaban en las instalaciones de la preparatoria de la UNAM. Y le aseguraron que, a pesar de la pandemia, tendrían un examen presencial de Geografía.

Alrededor de las 17:00 horas, varios estudiantes le pidieron que se apresurara, pues el examen era a las 17:50, por lo que Jorge se trasladó a la Prepa 5. Sin embargo, cuando llegó, las instalaciones del plantel permanecían cerradas.



Por ello, después de la “broma”, Jorge envió unos audios al grupo de sus compañeros. Con sentimiento, en estos les reclama que le hicieron pasar “un muy mal rato”.

Me pusieron el pie bastante feo. También es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente. Porque nunca, en verdad, nadie me había hecho esto. Nadie. Es triste pensar que, de los que yo me fie, confié que fueran mis compañeros o amigos me hicieran esto. Duele bastante que te traicionen”, les dijo Jorge.

Y es que Jorge, quien al parecer vive en la colonia Isidro Fabela de la alcaldía Tlalpan, es un estudiante de escasos recursos. En los audios, dejó en claro que se dedica al comercio y no tiene los privilegios de los demás.

Tengo que ahora trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria. Para mover cielo mar y tierra para llegar. Entonces, por favor cuando uno les diga ‘Ya fuera de coto’, dejando de bromear. Por favor, pero por favor, cuando se les dice ya, es ya. No todo en la vida podemos pasarnos risa y risa y ya. Pero bueno, hasta que a ustedes les pase, no van a entender”, expresa también Jorge en las grabaciones.

Estos son los últimos audios de Jorge Barrera antes de desaparecer:



De acuerdo con Maribel, Jorge no desapareció el día de la pesada broma, pues en esa ocasión iba acompañado de su mamá. Fue el 26 de octubre, tres días después, cuando salió de su casa, en la colonia Isidro Fabela de la alcaldía Tlalpan, y ya no volvió.

No obstante, la presunta media hermana de Jorge destacó que las burlas de sus compañeros tras el incidente continuaron todo el fin de semana (24 y 25 de octubre). Por lo que el joven de 16 años se fue sin su celular.

Con información de: Grupo Fórmula