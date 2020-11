Mujeres de trata: no estábamos secuestradas, los policías solo nos sobajaron y humillaron

A pesar de que la Fiscalía General del Estado reportó operativo el 30 de octubre como exitoso, al haber desintegrado una red de trata de personas y liberado a 19 víctimas de explotación sexual en un hotel del Centro Histórico de Puebla, diez sexoservidoras relataron que los agentes ministeriales las sobajaron, pidieron que se desnudaran y pusieran “su ropa de trabajo”, les robaron su dinero y las golpearon. Además, mientras se encontraban presentadas ante la Fiscalía, fueron encerradas en un cuarto de tres metros cuadrados sin ninguna condición de seguridad ni higiene durante varias horas.

La Fiscalía General del Estado las reportó como “rescatadas”, pero todas ellas negaron ser víctimas de trata de personas y fueron liberadas. En el lugar tres personas fueron detenidas, entre ellas una mujer, Virginia N., quien, según las trabajadoras sexuales, era la encargada de rentar los cuartos del hotel; Juan N., de 41 años, quien fue identificado como el vendedor de condones y un tercer hombre Wiliulfo, que al parecer era cliente del lugar.

De acuerdo con información de PÁGINA NEGRA, la Fiscalía General del Estado presumió que en diversos operativos el 30 de octubre fueron liberadas un total de 74 mujeres originarias Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Pachuca, Aguascalientes, Michoacán y Chihuahua.

Uno de los sitios intervenidos fue en la 14 Poniente entre la 3 y 5 Sur. Ahí fueron encontradas 19 mujeres y fueron detenidas tres personas. Además, fueron localizadas 9 bolsas con marihuana, 17 envoltorios con cocaína, preservativos, dinero en efectivo, entre otros indicios.

10 de las 19 mujeres que se encontraban en el lugar el día del operativo, fueron abusadas por parte de las autoridades ministeriales, ya que “no se consideran víctimas de trata de personas” según dijeron a PÁGINA NEGRA.

Las trabajadoras sexuales solicitaron cambiar su identidad por temor a represalias por parte de los ministeriales que participaron en el operativo. Este diario digital tomó cinco de las diez trabajadoras que solicitaron ser entrevistadas en el Centro Histórico de Puebla.

Marlen

Marlen se dedica al sexoservicio desde hace poco tiempo. Tiene apenas un año que inició en un bar. Dejó de trabajar en el sitio porque no le gusta tomar. Prefirió ir al Centro Histórico de Puebla porque había “un poquito más dinero”

“Yo llego, pido mi cuarto y me pongo a trabajar. Si quiero, pues estoy todo el día, si no quiero no vengo. Nadie me obliga. Tengo libertad”, declaró.

–¿Cómo fue que te rescataron?–se le preguntó.

–¿Rescatada? ¿Rescatada de qué? Ese día llegaron como si fueran a asaltar. Llegaron a punta de pistola y le apuntaron a la persona de la caja. Dispararon… ¿Eso es ser rescatada? Yo creo que no.

Marlen contó que cuando las metieron a todas en un cuarto les pidieron que se desnudaran y se quitaran la “ropa de trabajo”, les hicieron vestirse como llegaban al lugar. Nuevamente les pidieron ponerse los atuendos que ellas llaman “ropa de trabajo” y luego las fotografiaron una por una. Después ya les permitieron vestirse con jeans y blusas discretas, que es como llegan al hotel.

Nos apuraban para desnudarnos. Nos decían ‘órale, muévete culera’. Nos decían qué hacer con groserías. Jamás se identificaron, llegaron como ladrones”, dijo la forma en que fueron tratadas por parte de los ministeriales.

Marlen ahora trabaja en la calle donde considera que es más peligroso, pues los conflictos entre ambulantes de la última semana han hecho aún más peligroso su trabajo: “Cerraron donde estaba trabajando. ¿Ahora dónde más puedo? Pues en la calle”.

Mónica

Mónica, una mujer de 28 años lleva más de 3 años ejerciendo la prostitución. Ella dijo que se quedó sin trabajo después del operativo. Además, consideró que se les criminaliza y persigue cuando “son un mal necesario”

“Yo voy a trabajar porque necesito dinero para mis hijos. Nadie me obliga y nadie me manda. (…) Supuestamente nos rescataron, pero nos trataron bien mal. Nos jaloneaban, nos insultaban. Hubo muchas personas a las que les pegaron, algunas chicas fueron golpeadas (…) Yo nada más llegaba y pagaba la renta del cuarto. Y ya. Hasta ahí, yo no conozco a nadie. Yo creo que ni yo ni nadie de las chicas que estábamos ahí éramos obligadas”,declaró Mónica.

Sandra

Sandra tiene 20 años de su vida dedicada al trabajo sexual y que tiene tres dependientes económicos, dijo estar preocupada por no tener estudios, venir de Veracruz y tomar el oficio del sexo servicio.

“Nos dejan sin nuestra fuente de trabajo que cubre nuestros gastos del día al día. Hay a quienes nos gusta tener la protección de un techo, estar dentro. Llega la policía, llega y golpea a los clientes. Yo he estado detenida hasta 36 horas, sin comer, sin agua, sin nada. En esta vez no me detuvieron, pero nomás nos sacaron, según fui rescatada. Pero yo llego, llego libre, por mis pasos. Me meto, trabajo y me cambio y busco el sustento para mi familia”, dijo Sandra.

Para Sandra, este tipo de operativos jamás han solucionado nada pues “son un mal necesario”:

Yo no soy víctima de trata. Soy mayor de edad desde que me empecé a dedicar a esto. Las autoridades solamente quieren quedar bien con la sociedad que nos repudia. Somos un mal necesario”.

Lety

Lety, originaria de la Ciudad de México, dijo con lujo de detalles que lleva más de cinco años dedicándose al sexo servicio, y encontró en los hoteles del Centro Histórico “un lugar seguro”, pero teme que ahora no pueda volver a trabajar.

Cada quién tiene su propia voluntad y yo soy libre, lo hago por voluntad. Yo soy libre y nadie me dice quién o qué hacer. Yo no he visto a una menor de edad, no estoy de acuerdo que lo hagan menores. No he visto, pero a mí me piden mi credencial para que sepan mi edad. El día del operativo nos sacaron a la fuerza, nos dieron de patadas. Según nos rescataron, pero nos fueron a golpear más. Vi a muchas compañeras a las que les gritaron. (…) Yo pasé dos días porque no pagué una multa y me la pasé encerrada (…) Ahora no estoy trabajando pero tengo dos niños y estoy estirando mis ahorros”.

Jaqueline

Jaqueline, dedicada al sexo servicio desde hace un año, relató que fueron muy violentos con ellas. explicó que tiene un hijo de 9 años, quien se encuentra enfermo y el único trabajo que le permite comprar los medicamentos y poder sustentar el tratamiento de su hijo es la prostitución.

“Empecé en la 14 Poniente, sobre la 7 Norte y 14 Poniente. Yo empecé en la calle y después entré ya a un hotel de la 14 Poniente. En la calle te asaltan. Hay muchos peligros y eran alrededor de las 5:30 de la tarde. Yo apenas había llegado, me cambié, tomé una silla y de repente entraron muchas personas de negro, encapuchadas”.

Jaqueline terminó con varios moretones en el cuerpo y los agentes de la Fiscalía General del Estado fueron muy morbosos con ellas. Le robaron el dinero que tenía, su bolsa y pertenencias.

“Estaban ahí viéndonos y había como 5 muchachos, cliente, que sin deberla ni temerla los aventaron como animales. No eran ni tratantes ni padrotes. No había personas de ese tipo, tampoco menores de edad. Yo nunca he visto algo así en esto. Yo tengo moretones en el cuerpo, me jalaron de los cabellos, me metieron a un cuarto, me dijeron que si conocía a alguien de los que estaban ahí y que si no hablaba que yo iba a mamar con ellos. Así me dijeron”, comentó Jaqueline.

Con información de: Página Negra