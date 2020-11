Originaria de Sinaloa, Evelyn Beatriz creyó las mentiras de su pareja y ahora está desaparecida  

Evelyn Beatriz Quintero de 22 años de edad y originaria de Sinaloa, fue vista por última vez en el estado de Puebla en abril de 2020, después de haber sido engañada por su pareja y ahora sería víctima de trata de blancas, razón por la que la Comisión de Búsqueda de personas del estado de Puebla emitió un boletín para su búsqueda.

De acuerdo a información proporcionada por la Comisión de Búsqueda de personas del estado de Puebla, la joven de 22 años Evelyn Beatriz Quintero, desapareció en la entidad poblana en el mes de abril, después de llegar al estado en busca de un "guardadito" económico de su pareja sentimental, Jesús N, mismo que vino a recoger con engaños del hombre.

Al llegar a la entidad a recoger el monto, Quintero se fue con un "compadre" de su pareja rumbo a la Sierra Norte de Puebla para asegurar la obtención del supuesto guardadito, mismo que de acuerdo a versiones periodísticas fue un señuelo para secuestrar a la hoy presunta víctima trata de blancas.

De acuerdo a los familiares de Beatriz, la relación entre ambos habría finalizado previo al viaje a Puebla; sin embargo, Jesús N le pidió no terminar y le prometió comprar una casa para vivir juntos en Tijuana, razón por la cual se supone vendrían ambos en busca de ese "guardadito" para adquirir el inmueble.

Sin embargo, a última hora Jesús no acompañó a Beatriz y la obligó a viajar sola y con base en engaños hoy los familiares indican que el novio les dijo que "ya no la busquen, no la van a encontrar", pues se presume que la joven es víctima de trata de blancas.

Como señas particulares, Evelyn Beatriz Quintero ostenta tres tatuajes particulares. Uno en la pierna derecha con la figura de la Santa muerte, otro en la muñeca izquierda con una figura de una rosa y uno más en el pecho del lado derecho con la imagen de una lagartija.

Hasta el momento no hay reporte alguno de su paradero o algún indicio ; no obstante, la búsqueda sigue y cualquier reporte se puede hacer al número 6647941771.