Don Beto, el paletero del Carlos Pereyra que sobrevivió a la pandemia

Don Beto, paletero que cuenta con 22 años vendiendo sus productos en el Instituto Carlos Pereyra de Puebla, es uno más de los afectados por el COVID-19 debido a que sus ventas bajaron en un 70 por ciento. Sin embargo, ha promocionado su producto a través de redes sociales.

En entrevista con CAMBIO, Roberto Rodríguez Cano, ‘Don Beto’, refirió que en marzo, cuando empezó la pandemia, pensó: “¿Qué voy hacer? Mi negocio es vender en las escuelas”.

‘Don Beto’ recalcó que la pandemia le pegó fuerte en la parte económica, pues con la ausencia de alumnos en las escuelas sus ventas diarias, de entre 500 y 600 pesos, bajaron hasta en un 70 por ciento. Empero, aseguró que siendo positivos y buscando salir a la calle para promover sus productos se puede salir adelante.

“Al día le calculo yo que unos 500-600 pesos, la verdad sí nos afectó esta pandemia. Yo creo que no ha habido negocio que no haya sido afectado por esta situación. Hay que decirlo como es: las ventas nos bajaron un 70 por ciento, pero con ese poquito que tenemos y con ser positivos, tenemos que buscar salir adelante. El dinero está en la calle y el que no sale no gana nada. Esa ha sido una de mis banderas, el salir adelante, estoy al pendiente de mis clientes, ofreciendo mis productos, llevando un control, hemos ido innovando nuevos productos para salir adelante”, recalcó.