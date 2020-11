Elmer Sosa: una brillante trayectoria entre ilustraciones y caricaturas políticas

El poblano Elmer Sosa, profesor, diseñador gráfico, monero de CAMBIO y también padre de familia, cumplió siete años trabajando ininterrumpidamente, ilustrando el día a día de los hechos más importantes de todo el mundo, refiriéndose con un humor sarcástico a varios políticos que ha hecho rabiar, pero también homenajeando a queridos personajes como a Amy Camacho Wardle.

Elmer Sosa recordó en entrevista con su casa editorial los inicios de su trayectoria, pues un 22 de noviembre del 2013 salió publicado su primer cartón político mientras laboraba para el periódico Intolerancia Diario, mismo que confesó tener enmarcado y colgado en su domicilio en honor a la relevancia fundacional en su trayectoria como caricaturista.

Sin embargo, fue un año después (2014) que lo enlistaron para engrosar las filas de CAMBIO con el fin de continuar ilustrando las notas de ocho o sobre los diferentes acontecimientos en la entidad.

A su vez, compartió que ha tenido la fortuna de que sus cartones e ilustraciones fueron publicados en revistas nacionales como Algarabía, Muy Interesante Junior, Expansión y Editorial Castillo. A su vez, también reveló que obtuvo una mención honorífica en Cuba. También parte de su trabajo quedó plasmado en Irán y Turquía, entre otras naciones, y apenas hace dos semanas ganó la categoría “Novela Gráfica y Cómic” de la Golden Bee Awards de Rusia, con su proyecto “El Viñetero”.

Elmer Sosa ha sido el dolor de cabeza para varios políticos

El también ilustrador comentó que se ha enfrentado a diferentes adversidades de salud como el ser operado de la vesícula, y también por plantear en sus cartones una crítica, principalmente a políticos, sobre quienes ironiza utilizando técnicas de dibujo como grafito, tinta y a veces lápiz.

Sin embargo, recordó que fue en el 2014 que comenzó a realizar un sinfín de cartones criticando al ex gobernador Rafael Moreno Valle, luego del incidente con el niño que murió a causa de una bala de goma disparada por los elementos de la Policía estatal de su administración, pues narró que de manera sospechosa entraron a robar a su casa, llevándose únicamente las computadoras y memorias que contenían todo su trabajo.

“Fue en esa época que casualmente entraron a la casa a robar. Se robaron las computadoras, las tarjetas y también de mi esposa. Se perdieron mas de 10 años de mi trabajo, ya no se pudo recuperar, pero ese es uno de los puntos que se trata de incluir en el trabajo de un cartonista”, dijo.

Confesó que se deprimió y pensó abandonar su trabajo porque su familia le mencionó que era mejor dejar de hacer cartones críticos a políticos si le iban a estar pasando ese tipo de amenazas; sin embargo, comentó que el amor al arte le impidió abandonar su trabajo que hasta la fecha continúa en pie.

“Es más fuerte el poder de una pluma, de la tinta y vamos a seguir poniendo intranquilos a los políticos (…). Me operaron también de la vesícula y del riñón, también recibí una carta en donde me felicitó una política que la critiqué, pero me escribió diciéndome que le gustaba cómo la dibujaba, es de las pocas felicitaciones que he recibido”, recordó.

Elmer Sosa, además de trabajar como monero en CAMBIO, también es profesor de al menos cuatro universidades de la capital, como el Instituto de Estudios Superiores, la Universidad Anáhuac Puebla, la Universidad de Arte y el Universitario Bauhaus, donde dedica las mañanas a sus alumnos a quienes enseña mediante clases virtuales, dadas las restricciones impuestas por la pandemia.

“Imparto todas las que tienen relación con el dibujo, ilustración, diseño de cartel, también doy dirección de arte y seminario de tesis (…), mi trabajo puede evidenciar las malas actuaciones del gobierno a nivel nacional y también evidenciar las malas acciones de que la gente en esta pandemia no ocupan cubrebocas, la saturación de hospitales, se presta para muchas cosas”, comentó Elmer.

Por último, el monero poblano mencionó que es padre de familia. Con su esposa tuvo dos pequeños, quienes comparten con él la pasión por el dibujo, pues reveló que incluso llegan a ser partícipes de su trabajo diciéndole cómo ilustrar y que el mismo tiempo que él dedica para realizar sus cartones en casa, también es acompañado por sus hijos de 8 y 12 años de edad.

“Yo me dedico a hacer cartón desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas, me preguntan a veces que por qué hago ese cerdito con cara de humano, me acompañan y se sientan a dibujar conmigo, ese gusto lo tendrán por siempre”, finalizó.