La Pasita a punto de cerrar por la pandemia

La cantina emblemática de Puebla no ha reactivado su economía, debido al giro comercial que tiene.

Bien dicen que si estás de visita en Puebla y no fuiste a la cantina "La Pasita" en el barrio de Los Sapos no viniste a la ciudad, pero ahora la pandemia ha terminado con esta clásica tradición, que, si bien no ha terminado, si ha dejado un hueco importante dentro de las tradiciones de Puebla.

La Pasita está cerrada debido al Covid-19. Tiene tristes a más de uno, pues ya se extrañan sus famosas "camineras".

Seguro te suena el nombre de "La Pasita", pues este emblemático lugar cumplió 104 años desde su creación en el año 1916, en donde se dice que su fundador fue el señor Emilio Contreras Aicardo y el primer nombre que tuvo esta cantina fue "El Gallo de Oro".

¿Dónde se encuentra?

En este lugar ubicado en la 5 Oriente 602 en el Centro de la capital poblana se hizo famoso por su bebida de licor de uva-pasa servido con un cuadrito de queso fresco en un "caballito" llamado la pasita, por ello, meses después recibió este nombre el cual hizo que se volviera popular hasta la fecha.

Las Pasitas han tirado más de una

Pero no sólo se sirve este delicioso licor, pues también tienen un menú extenso de bebidas que tienen nombres peculiares y hasta chistosos como la Sangre de Bruja hecho de licor de zarzamora y Jamaica, Espuelas de Charro realizado con licor tejocote, rompope y crema de cacao, China Poblana a base de licor de zarzamora con jamaica, rompope y licor de menta.

También tienen el famoso Crema a Go-Go, el Calambre, Sangre del Artista con licor de membrillo y chabacano. Todas estas bebidas artesanales además de venderlas por caballitos con un costo de 25 pesitos también en botellas.

Pero no sólo eso, el lugar también es todo un museo en donde alberga fotografías antiguas de Don Emilio, billetes internacionales y una colección de objetos que hacen de esta cantina un lugar mágico.

Don Pasita, no ha podido

recuperar la cantina

Bien dicen que este lugar te sirve de acuerdo a lo que aguantes, pues se hizo famoso por la manera de servir sus caballitos de licor. Cuenta la leyenda que tú pedías conforme el número de cuadras que creías que podrías aguantar a pie hasta tu destino y posteriormente caías rendido bajo los efectos del alcohol por no decir "borracho".

Por último, este lugar lleno de tradición es actualmente atendido por el hijo de Don Emilio apodado Don Pasita, sin embargo, la pandemia por el coronavirus todavía no ha permitido que esta emblemática cantina reabra a la Nueva Normalidad, pero sabemos que cuando regrese a sus actividades nos van a recibir con los brazos abiertos.